كانسيلو لاعب الهلال السعودي يعود إلى برشلونة

عاد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة اليوم الثلاثاء بعد أن تعاقد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع اللاعب (31 عامًا) على سبيل الإعارة من الهلال السعودي حتى نهاية الموسم.

وقضى كانسيلو عامًا واحدًا في برشلونة بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي عام 2023، وشارك في 32 مباراة في الدوري الإسباني.

وانضم اللاعب الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات إلى الهلال في أغسطس/آب 2024.

وذكر برشلونة في بيان اليوم "توصل برشلونة ونادي الهلال السعودي إلى اتفاق لاستعارة الظهير البرتغالي حتى نهاية الموسم. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 2".

وتعرض كانسيلو لإصابتين في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين العام الماضي، لكنه عاد في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لعب دورًا رئيسيًا بتمريرة حاسمة عندما أطاح الهلال بمانشستر سيتي من دور الستة عشر بالفوز عليه 4-3.

وسجل كانسيلو، الذي كان ضمن تشكيلة البرتغال التي فازت بدوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019، هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في مسيرة البرتغال الناجحة للتأهل إلى كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويحل برشلونة متصدر الدوري الإسباني ضيفا على راسينج في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس المقبل.