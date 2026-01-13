اغتيال رئيس ناد فرنسي برصاص قناص أثناء تشييع جنازة والدته

قُتل ألان أورسوني الرئيس السابق لنادي أجاكسيو الفرنسي في جريمة صادمة، بعد تعرضه لحادث إطلاق نار مباشر.

ووقعت الحادثة يوم الاثنين عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، في قرية فيرو جنوب كورسيكا التي تبعد نحو 30 كيلومترا من مدينة أجاكسيو، خلال جنازة والدة أورسوني.

وأطلق الجاني رصاصة واحدة من مسافة بعيدة استقرت في قلب أورسوني (71 عاما)، بينما كان واقفا أمام قبر والدته وفق ما ذكره موقع "أويست فرانس" الفرنسي.

ولاذ القناص الذي يُرجح بأنه متخصص في إطلاق النار من مسافة بعيدة، بالفرار، وقد قام المحققون بعمليات مسح دقيقة لتحديد موقعه بدقة.

وتتولى النيابة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بالتعاون مع المحكمة الإقليمية المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة في مرسيليا التحقيق في الحادث.

وتستمر التحقيقات لتحديد هوية القاتل وممولي الجريمة لا سيما أن عملية القتل وقعت في مكان وزمان رمزيين للغاية على حد وصف الموقع نفسه.

وكان أورسوني قد نجا من محاولة اغتيال سابقة في عام 2008.

وأشارت مصادر شرطية محلية إلى وجود ما وصفتها "بتشابهات تشغيلية مع جرائم قتل أخرى" اُرتكبت ضمن محيط أورسوني وشقيقه غاي المعروف في عالم الجريمة المنظمة في كورسيكا والموجود حاليا في السجن.

وكان غاي قد حُكم عليه بالسجن 13 عاما لمحاولته قتل باسكال بوري أحد أعضاء عصابة "بيتيت بار" للجريمة المنظمة، وذلك في عام 2018.