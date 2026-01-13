غياب مبابي وانضمام 5 لاعبين جدد.. أربيلوا يتعهد بـ"القتال" في أول تدريب لريال مدريد

تغيب كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني عن أول حصة تدريبية يقودها المدرب المؤقت للفريق ألفارو أربيلوا، والتي ظهر فيها 5 لاعبين جدد.

وذكرت تقارير إسبانية أن مبابي لم يتعافَ بشكل تام من إصابة في الركبة رغم مشاركته ضد برشلونة في نهائي السوبر، وأنه يخضع لبرنامج علاجي خاص.

واستدعى المدرب الجديد للريال 5 لاعبين من فريق الرديف الذي كان يدربه وهم: بالاسيوس ومانويل أنخيل وسيستيرو وديفيد خيمينيز وخوان مارتينيز.

وشهد التدريب عودة أنطونيو بينتوس مدرب اللياقة البدنية السابق للفريق، الذي رفض المدرب المقال تشابي ألونسو تعيينه ضمن الجهاز الفني معه.

أربيلوا يتعهد بالقتال

وفي أول تصريحاته، تعهد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد اليوم الثلاثاء بالقتال على كل شيء، بعدما تولى المنصب خلفا لتشابي ألونسو، وقال إنه سيبقى في منصبه طالما كانت هناك حاجة إليه.

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين أن ألونسو انفصل عن النادي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة وتقارير عن وجود مشاكل مع بعض لاعبيه الكبار. وتم تصعيد أربيلوا (42 عامًا) من الفريق الثاني في ريال مدريد (كاستيا) ليقود فريقا يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة في الدوري وتعرض لهزيمة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي "أدرك بالطبع المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقي، وأنا متحمس للغاية". وأضاف "وجدت مجموعة من اللاعبين المتحمسين للغاية. إنهم يتشاركون معي حماسي للقتال من أجل كل شيء والفوز".

ويواجه أربيلوا الذي كان ضمن الهيكل التدريبي لأكاديمية النادي منذ عام 2020، اختبارًا صعبا للغاية مع جلسة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا ضد ألباسيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية غدا الأربعاء.

وكان الظهير الأيمن السابق الذي لعب 238 مباراة مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2016 وفاز بثمانية ألقاب، من بينها لقبين في دوري أبطال أوروبا، هادئًا بشأن المدة التي سيقضيها كمدرب. وقال "أعيش في هذا المنزل منذ 20 عامًا، وسأبقى طالما أرادوا مني ذلك".

ويتمثل هدف أربيلوا الفوري في سد الفجوة مع برشلونة في الدوري الإسباني، مع ضمان التقدم في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وأضاف "الأهم هو أن يكون اللاعبون سعداء، وأن يستمتعوا بوقتهم على أرض الملعب، ويحترموا الشعار. إن ارتداء هذا الشعار هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك في الحياة".