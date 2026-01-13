رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

غياب مبابي وانضمام 5 لاعبين جدد.. أربيلوا يتعهد بـ"القتال" في أول تدريب لريال مدريد

epa12646182 Real Madrid's new head coach Alvaro Arbeloa (3L) during team's training at Valdebebas Sports Complex in Madrid, Spain, 13 January 2026. Real madrid will face Albacete in the King's Cup round of 16th match on 13 January 2026. EPA/J.J. GUILLEN
التدريب الأول لأربيلوا مع ريال مدريد شهد غياب مبابي وانضمام 5 لاعبين جدد (الأوروبية)
Published On 13/1/2026
|
آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

حفظ

تغيب كيليان مبابي هداف ريال مدريد الإسباني عن أول حصة تدريبية يقودها المدرب المؤقت للفريق ألفارو أربيلوا، والتي ظهر فيها 5 لاعبين جدد.

وذكرت تقارير إسبانية أن مبابي لم يتعافَ بشكل تام من إصابة في الركبة رغم مشاركته ضد برشلونة في نهائي السوبر، وأنه يخضع لبرنامج علاجي خاص.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

واستدعى المدرب الجديد للريال 5 لاعبين من فريق الرديف الذي كان يدربه وهم: بالاسيوس ومانويل أنخيل وسيستيرو وديفيد خيمينيز وخوان مارتينيز.

وشهد التدريب عودة أنطونيو بينتوس مدرب اللياقة البدنية السابق للفريق، الذي رفض المدرب المقال تشابي ألونسو تعيينه ضمن الجهاز الفني معه.

Real Madrid's Kylian Mbappe leaves the pitch after losing the Spanish Super Cup final soccer match against FC Barcelona at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
مبابي لم يتعافَ بشكل تام من إصابة في الركبة رغم مشاركته ضد برشلونة في نهائي السوبر (أسوشيتد برس)

أربيلوا يتعهد بالقتال

وفي أول تصريحاته، تعهد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد اليوم الثلاثاء بالقتال على كل شيء، بعدما تولى المنصب خلفا لتشابي ألونسو، وقال إنه سيبقى في منصبه طالما كانت هناك حاجة إليه.

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين أن ألونسو انفصل عن النادي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة وتقارير عن وجود مشاكل مع بعض لاعبيه الكبار. وتم تصعيد أربيلوا (42 عامًا) من الفريق الثاني في ريال مدريد (كاستيا) ليقود فريقا يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة في الدوري وتعرض لهزيمة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي "أدرك بالطبع المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقي، وأنا متحمس للغاية". وأضاف "وجدت مجموعة من اللاعبين المتحمسين للغاية. إنهم يتشاركون معي حماسي للقتال من أجل كل شيء والفوز".

Real Madrid's new coach Alvaro Arbeloa gives a press conference at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on January 13, 2026.
أربيلوا يتحدث في المؤتمر الصحفي لريال مدريد (الفرنسية)

ويواجه أربيلوا الذي كان ضمن الهيكل التدريبي لأكاديمية النادي منذ عام 2020، اختبارًا صعبا للغاية مع جلسة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا ضد ألباسيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية غدا الأربعاء.

إعلان

وكان الظهير الأيمن السابق الذي لعب 238 مباراة مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2016 وفاز بثمانية ألقاب، من بينها لقبين في دوري أبطال أوروبا، هادئًا بشأن المدة التي سيقضيها كمدرب. وقال "أعيش في هذا المنزل منذ 20 عامًا، وسأبقى طالما أرادوا مني ذلك".

ويتمثل هدف أربيلوا الفوري في سد الفجوة مع برشلونة في الدوري الإسباني، مع ضمان التقدم في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وأضاف "الأهم هو أن يكون اللاعبون سعداء، وأن يستمتعوا بوقتهم على أرض الملعب، ويحترموا الشعار. إن ارتداء هذا الشعار هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لك في الحياة".

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان