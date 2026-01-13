غاكبو يركض حاملا حذاءه بيده وسوبوسلاي يرتكب خطأً لا يُغتفر.. ماذا يحدث لليفربول؟

عاشت جماهير ليفربول ليلة من أغرب الليالي الكروية في تاريخ النادي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الاثنين، في المباراة ضد بارنسلي، بسبب المشاهد السريالية التي طغت على أداء نجوم ليفربول، وطرحت علامات استفهام كبرى حول الحالة الذهنية للاعبي الفريق.

وفاز ليفربول 4-1 على بارنسلي بملعب أنفليد، وسجل دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونغ و فيرتز وإكيتيكي أهداف "الريدز"، وأحرز فيليبس الهدف الوحيد للضيوف من خطأ ساذج جدا لسوبوسلاي.

غاكبو يجري بالحذاء في يده

في مشهدٍ لخص حالة الارتباك، وجد المهاجم الهولندي كودي غاكبو نفسه في موقف لا يُحسد عليه؛ فبينما كان ليفربول يشن هجمة مرتدة سريعة، فُقد حذاء اللاعب في التلاحم، وبدلاً من التوقف أو انتظار الصافرة، واصل غاكبو الركض لنحو 20 متراً وهو يمسك بحذائه في يده، محاولاً اللحاق بالكرة في مشهد كوميدي وتراجيدي في آن واحد، عكس حالة "الفوضى المنظمة" التي ضربت هجوم الفريق.

سوبوسلاي يقترف خطأ لا يغتفر

أما اللحظة التي قصمت ظهر المشجعين، فكانت بطلها النجم المجري سوبوسلاي. فرغم تسجيله هدفا رائعا من صاروخية لا تصد ولا ترد إلا أنه صعب الأمور على فريقه في الدقيقة الـ40 عندما أهدى الكرة بغرابة لمهاجم بارنسلي أمام المرمى ليسجل بسهولة وينهي الشوط الأول 2-1 للريدز، وهو ما دفعه للاعتذار بعد المباراة.

ماذا يحدث لليفربول؟

لم يكن بارنسلي هو الخصم الوحيد لليفربول أمس؛ بل بدا ليفربول وكأنه يصارع نفسه. غياب التركيز، التصرفات الغريبة داخل المستطيل الأخضر، والقرارات الفنية المتخبطة، كلها عوامل جعلت المتابعين يتساءلون: هل يعاني الفريق من ضغط نفسي هائل؟ أم أن "كيمياء" الفريق بدأت تتفكك في لحظات الحسم؟

ليلة أمس لم تكن مجرد مباراة في الكأس، بل كانت "عرضاً للعجائب" الكروية التي ستبقى طويلاً في ذاكرة جماهير ليفربول، بانتظار تفسيرات واضحة من غرفة الملابس حول هذا الانهيار الانضباطي والفني.