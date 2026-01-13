الاتحاد الإنجليزي: إيقاف لاعب استهدف "مناطق حساسة" لمنافسيه

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الاثنين أنه قرر إيقاف أولي كلارك قائد سويندون تاون ⁠في ديسمبر/كانون الأول لمدة سبع ​مباريات لارتكابه مخالفات على "مناطق ‍حساسة" في جسد منافسين اثنين.

وقالت لجنة تنظيمية مستقلة تابعة للاتحاد في حيثيات القرار، والتي ‍نُقحت جزئيا، ⁠إنها اعتبرت تصرفات لاعب خط الوسط "انتهاكا صارخا وخشونة متعمدة".

وأضافت اللجنة أنها "لم تقبل رأي اللاعب بأنه لم يتعمد الإيذاء في الواقعتين. أقرت اللجنة ​بأن عدم وجود تفسير ‌معقول للمس مناطق حساسة بجسد المنافس أثناء المباراة (خاصة عندما لا تكون المباراة نفسها جارية)."

وقع ‌الحادثان في خسارة سويندون تاون المنافس في ‌الدرجة الرابعة 2-1 أمام ⁠كارديف سيتي في الدور الأول لكأس الرابطة في أغسطس/آب الماضي.

كما تقرر تغريم كلارك (33 ‌عاما)، 2750 جنيها إسترلينيا (3701 دولار) عندما أوقف الشهر الماضي رغم إصراره ‍على براءته.