الاتحاد الإنجليزي: إيقاف لاعب استهدف "مناطق حساسة" لمنافسيه
كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الاثنين أنه قرر إيقاف أولي كلارك قائد سويندون تاون في ديسمبر/كانون الأول لمدة سبع مباريات لارتكابه مخالفات على "مناطق حساسة" في جسد منافسين اثنين.
وقالت لجنة تنظيمية مستقلة تابعة للاتحاد في حيثيات القرار، والتي نُقحت جزئيا، إنها اعتبرت تصرفات لاعب خط الوسط "انتهاكا صارخا وخشونة متعمدة".
وأضافت اللجنة أنها "لم تقبل رأي اللاعب بأنه لم يتعمد الإيذاء في الواقعتين. أقرت اللجنة بأن عدم وجود تفسير معقول للمس مناطق حساسة بجسد المنافس أثناء المباراة (خاصة عندما لا تكون المباراة نفسها جارية)."
وقع الحادثان في خسارة سويندون تاون المنافس في الدرجة الرابعة 2-1 أمام كارديف سيتي في الدور الأول لكأس الرابطة في أغسطس/آب الماضي.
كما تقرر تغريم كلارك (33 عاما)، 2750 جنيها إسترلينيا (3701 دولار) عندما أوقف الشهر الماضي رغم إصراره على براءته.