ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على ألباسيتي، غدا الأربعاء، على ملعب كارلوس بيلمونتي، في ثمن نهائي (دور الـ16) لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولا يمر ألباسيتي بأفضل فتراته في الدوري الإسباني، إذ يفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط، لكنه يدخل المواجهة بطموح كبير لتحقيق المفاجأة وإقصاء ريال مدريد، الذي يخوض اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا.

ورغم أن ألباسيتي لم يبلغ الدور نصف النهائي من كأس الملك سوى مرة واحدة في تاريخه، فإنه يمتلك سجلًا لافتًا في إقصاء فرق كبرى من البطولة، أبرزها أتلتيكو مدريد في مناسبتين.

وجاءت المرة الأولى عام 1995، عندما تعادل الفريقان 1-1 ذهابًا على ملعب فيسنتي كالديرون، قبل أن يحسم ألباسيتي بطاقة التأهل إيابًا على ملعبه بهدف متأخر سجله الكرواتي بييليتشا.

وبعد 16 عامًا، وتحديدًا في عام 2011، عاد ألبسيتي، وكان حينها ينشط في دوري الدرجة الثانية (ب)، ليقصي أتلتيكو مدريد مجددًا من البطولة. وفاز ذهابًا 2-1، ثم كرر انتصاره إيابًا في مدريد بهدف مبكر جدًا سجله فيكتور كورتو بعد 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة، في خسارة كلّفت المدرب غريغوريو مانثانو منصبه، ومهّدت لقدوم دييغو سيميوني.

ويأمل ألباسيتي، بقيادة مدربه ألبرتو غونثاليث، وبدعم جماهيره، في كتابة واحدة من أبرز صفحات تاريخه، عبر إقصاء ريال مدريد ومواصلة مشواره في البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسباينا

تقام مباراة ريال مدريد وألباسيتي في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2026 على ملعب كارلوس بيلمونتي (ألباسيتي).

وتنطلق المباراة عند الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت إسبانيا ومصر والتاسعة ليلا (21:00) بتوقيت الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألباسيتي

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، وستنقل مباراة ألباسيتي وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

أفضلية تاريخية للملكي

وتُظهر الأرقام التاريخية أفضلية واضحة لريال مدريد في مواجهاته أمام ألباسيتي، إذ التقى الفريقان 14 مرة في مختلف المسابقات، فاز خلالها ريال مدريد في 11 مباراة، مقابل عدم تحقيق ألباسيتي أي انتصار، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وعلى ملعب كارلوس بيلمونتي، فاز ريال مدريد في 5 مباريات من أصل 7 جمعته بألباسيتي، ما يعكس تفوق الفريق الملكي حتى خارج قواعده.

ويخوض الفريقان أول مواجهة مباشرة بينهما في تاريخ كأس ملك إسبانيا، بينما يعود آخر لقاء جمعهما إلى فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب ألباسيتي 2005.

ورغم إقامة المباراة خارج ملعبه، يدخل ريال مدريد المواجهة بصفته الطرف الأوفر حظًا على الورق، في حين يتطلع ألباسيتي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لمحاولة قلب المعطيات وبلوغ الدور ربع النهائي.

مدرب جديد وترقب كبير

بعد إقالة تشابي ألونسو بسبب خسارة لقب السوبر الإسباني أمام الغريم برشلونة، سارعت إدارة الريال إلى تعيين الاسباني ألفارو أربلوا مدربا للفريق للفترة المقبلة.

وأعرب أربيلوا (اللاعب السابق للفريق) عن رغبته في أن يقدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل مستوياته، مؤكدًا أنه يريد رؤيته "يستمتع ويرقص داخل الملعب"، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي له مديرًا فنيًا لريال مدريد.

وجاءت تصريحات أربيلوا في مدينة فالديبيباس الرياضية، قبل أول اختبار رسمي له مع الفريق، عندما يواجه ريال مدريد نظيره ألباسيتي، الأربعاء، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وقال أربيلوا، الذي تولى المهمة خلفًا لـتشابي ألونسو:

"أمتلك الحظ بتدريب أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم. ما أريده من فينيسيوس هو أن يستمتع، أن يلعب بحرية، وأن يقدم أفضل ما لديه".

وأكد المدرب الجديد أن جميع اللاعبين سيبدؤون من نقطة الصفر، مضيفًا:

"هذا بداية جديدة للجميع. المطلوب واضح: الفوز، وهذا ما ينتظره هذا النادي دائمًا".

دعم الأكاديمية ودور بينتوس

وأكد أربيلوا ثقته الكبيرة بلاعبي أكاديمية النادي، واصفًا إياها بـ"الأفضل في العالم"، مشيرًا إلى أنه يعرف إمكانات العديد من اللاعبين الشباب بحكم عمله السابق معهم.

كما أثنى على وجود أنطونيو بينتوس ضمن الطاقم الفني، مؤكدًا أنه سيتولى الإشراف الكامل على الإعداد البدني، لما يمتلكه من خبرة ومعرفة عميقة بلاعبي الفريق.

وختم أربيلوا حديثه بالتأكيد على حماسه للمهمة الجديدة، قائلًا:

"أمضيت 20 عامًا في هذا النادي، وريال مدريد هو بيتي. أشعر بثقل المسؤولية، لكنني متحمس ومؤمن بقدرة هذه المجموعة على النجاح".

التشكيل المحتملة لريال مدريد

كورتوا، أسينسيو، تشواميني، هويسون، كاريراس، فالفيردي، بيلنغهام، كامافينغا، رودريغو، غونزالو غارسيا وفنيسيوس.

التشكيلة المحتملة لألباسيتي

مارينو، فران غاميز، كارلوس نيفا، خيسوس فاييخو، جوناثان غوميز، خوزي لازو، أليخاندو ميلينديز، ريكي رودريغيز، فيكتور فالفيردي، جيفتي بيتانكور وأغوس ميدينا.