بالفيديو.. حركة رونالدو بمباراة الهلال والنصر تثير جدلا واسعا

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الجدل خلال مباراة فريقه ضد الهلال في قمة الجولة الـ15 من دوري "روشن"، والتي أقيمت أمس الاثنين على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

وحسم الهلال المواجهة المثيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 ليبتعد في صدارة الدوري السعودي، بينما واصل النصر نزيف النقاط، بعدما لعب أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد حارسه نواف العقيدي.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 42، وبه انتهى الشوط الأول، قبل أن يخرج النجم البرتغالي مستبدلا في الدقيقة 82، بعد أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الهلال 2-1.

وجاء هدفي الهلال الأول والثاني في النصر عبر ركلتي جزاء سجلهما سالم الدوسري والبرتغالي روبن نيفيز، بينما طُرد حارس النصر العقيدي، ويبدو أن ذلك لم يرق لرونالدو، حسبما ظهر في مقطع فيديو من البث المباشر للقاء.

حركة رونالدو بمباراة الهلال والنصر تثير جدلا واسعا

ورصدت الكاميرات كريستيانو رونالدو خلال جلوسه على مقاعد البدلاء وهو يبتسم ويقوم بحركة مثيرة للجدل، فسّرتها صحيفة "أبولا" البرتغالية بأنها توحي بالسرقة، في إشارة تآمر الحكم على النصر لمصلحة الهلال.

وبفضل فوزه رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 7 نقاط أمام النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، والذي كان ينفرد في الصدارة قبل تدهور نتائجه في الفترة الأخيرة.

وبعدما حقق النصر رقما قياسيا بالفوز بأول 10 مباريات في الدوري، اكتفى بنقطة واحدة من آخر أربع مباريات، بينما حقق الهلال 11 انتصارا متتاليا لأول مرة في البطولة منذ مايو/أيار 2024.

وتسببت حركة رونالدو في مباراة الهلال والنصر بتفاعل كبير بين جمهور كرة القدم في السعودية، وسط انقسام في الآراء بين جمهور الناديين.

بينما دافع مشجعو النصر عن رونالدو، مؤكدين أن فريقهم تعرض للظلم بالفعل خلال المباراة، هاجم أنصار الهلال اللاعب البرتغالي وقالوا إن "الزعيم" كان الأفضل في اللقاء واستحق الانتصار.

وذهب أحد مشجعي الهلال إلى حد مطالبة وزارة الرياضة بالتدخل، وعلق قائلا إن كانت هذه اللقطة تشير إلى تشكيك واتهام واستهزاء بالدوري السعودي وحكامه يجب على وزارة الرياضة التدخل فورا.