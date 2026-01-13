حدث تاريخي غير مسبوق في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، حدثا تاريخيا غير مسبوق على صعيد المدربين من القارة السمراء.

ويتواجد حاليا 4 مدربين أفارقة على رأس الإدارة الفنية للفرق التي بلغت الدور نصف النهائي، وهو أمر يحدث في تاريخ البطولة للمرة الأولى، وفق ما أكد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويتولى المغربي وليد الركراكي الإشراف على الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، وكذلك المصري حسام حسن الذي يقف على رأس الإدارة الفنية للفراعنة.

ويحضر اسم المالي إريك شيل كمدرب لمنتخب نيجيريا، وأخيرا بابي ثياو الذي يقود منتخب بلاده السنغال.

وأشار موقع "الكاف" إلى أن هذا الحدث غير المسبوق من شأنه أن يضمن تتويج مدرب أفريقي بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي.

المدربون المتوجون بآخر 3 نسخ من كأس أفريقيا:

الجزائري جمال بلماضي: قاد منتخب الجزائر لحصد لقب نسخة 2019.

السنغالي أليو سيسيه: قاد منتخب السنغال لحصد لقب نسخة 2021.

الإيفواري أميرسي فاي: قاد منتخب كوت ديفوار لحصد لقب نسخة 2023.

توجه جديد في الكرة الأفريقية

وعلّق موقع الكاف على ذلك بالقول "هذا الإنجاز يعكس توجها متناميا في كرة القدم الأفريقية، فالمدربون المحليون لا يكتفون بالتنافس على أعلى مستوى، بل أصبحوا الآن يشكلون مستقبل اللعبة على مستوى القارة".

وأضاف "الآن لدى الركراكي، حسام حسن، ثياو وشيل فرصة لمواصلة هذا الإرث المشرف وتعزيز هيمنة المدربين الأفارقة على الساحة القارية".

وبالعموم فإن 15 من أصل 24 منتخبا شاركوا في كأس الأمم الأفريقية 2025 قادهم مدربون أفارقة، تأهل 11 منهم إلى مرحلة ما بعد دور المجموعات وهو ما يعكس "التماسك والانضباط والفهم الفريد الذي يجلبه المدربون المحليون لفرقهم على كافة الصعد ذهنيا، تكتيكيا وثقافيا".

أرقام مدربي المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت":

وليد الركراكي

تولى تدريب المغرب في أغسطس/آب 2022 أي قبل 4 أشهر تقريبا من نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر، وقاد "أسود الأطلس" لإنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في تاريخ المونديال باحتلاله المركز الرابع.

ومعه ودّع المغرب النسخة الماضية من كأس أفريقيا من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 0-2، وعليه يطمح الآن إلى تعويض ذلك الإخفاق من خلال التتويج باللقب في البطولة الحالية.

إعلان

وبالعموم قاد الركراكي منتخب المغرب في 47 مباراة رسمية وودية، فاز معه في 35 مباراة وتعادل 8 فيما خسر 4 مباريات فقط.

حسام حسن

استلم المهمة يوم 6 فبراير/شباط 2024 خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والآن يقود المنتخب المصري للمرة الأولى في بطولة كبرى، لكنه نجح قبلها في إيصال "الفراعنة" إلى نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

ومنذ توليه تدريب منتخب مصر قاد حسام حسن منتخب مصر في 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل 6 مرات مقابل الخسارة في مباراتين اثنتين.

ويملك حسام حسن فرصة تاريخية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، فإن قاد منتخب مصر لتحقيق اللقب، سيكون ثالث من يُتوج بالأميرة السمراء كلاعب ومدرب بعد الثنائي الراحل المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي.

بابي ثياو

تولى تدريب منتخب السنغال يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، ومنذ ذلك التاريخ سجل أرقاما مميزة، إذ فاز "أسود التيرانغا" في حقبة ثياو في 11 مباراة من أصل 15، مقابل خسارة وحيدة و3 تعادلات.

ويأمل ثياو أن يسير على خطى سلفه أليو سيسيه، وقيادة منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

إريك شيل

هو أحدث المدربين في هذه القائمة، إذ يشرف على تدريب "النسور الخضراء" منذ يناير/كانون الثاني 2025، وبعد أيام سيحتفل بمرور عام على تدريب نيجيريا، وقد يكون التتويج بالبطولة أجمل هدية يقدّمها اللاعبون لمدربهم وبلدهم.

ومرت رحلة شيل مع نيجيريا بهزة قوية بعد الفشل في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، وبعدها خسر نهائي الملحق الأفريقي أمام الكونغو الديموقراطية، وبالتالي فإن التتويج بكأس أفريقيا قد يكون خير تعويض على ذلك.

وقاد شيل منتخب نيجيريا في 20 مباراة، فاز معه في 13 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.