بالفيديو.. لامين جمال يوقف بثا مباشرا بسبب تدخين زميله ببرشلونة

اضطر لامين جمال نجم برشلونة الشاب إلى إيقاف البث المباشر لاحتفاله وزملائه بالتتويج بكأس السوبر الإسباني، بعدما لاحظ قيام أحد زملائه بتدخين السجائر.

وحافظ برشلونة يوم الأحد الماضي على لقبه كبطل للسوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه المثير على غريمه ريال مدريد 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.

وعاش لامين وزملاؤه فرحة عارمة بهذا اللقب الجديد الذي جاء مرة أخرى على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، وقد ظهر في أكثر من لقطة وهو يحتفل سواء في الملعب أو في غرف الملابس من خلال البث المباشر أو مقاطع فيديو انتشرت لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن جمال البالغ (18 عاما) اضطر إلى إيقاف البث بعد أن ظهر أحد زملائه وهو يدخّن في الخلفية.

وبينما كان يدير لامين الكاميرا ظهر زميله البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة، وهو يدخّن السجائر، ليوجّه الأول الكاميرا سريعا إلى الأرض قبل أن يعود إلى وضعية الصورة الشخصية "السيلفي".

حينها كان لامين لا يزال مرتديا زيه الرياضي وتتدلى الميدالية من عنقه واضعا نظارات شمسية، وقال "لا يجوز تصوير ذلك"، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولع تشيزني بالتدخين

ويبدو أن هذه اللقطة لن تشكّل أي مشكلة لتشيزني المعروف عنه ولعه بالتدخين، إذ اعترف علنا بذلك وبالتالي لا يتردد في الاحتفال بألقابه وبطولاته بإشعال السجائر.

وأقر تشيزني في مقابلة سابقة بولعه بالتدخين وبعدم قدرته على الإقلاع عنه، مؤكدا أنه لا يفعل ذلك أمام الأطفال تجنبا لأي تأثير سلبي عليهم.

وقال "هذه أمور لا أغيّرها في حياتي الشخصية، وليس من شأن أحد إن كنت أدخّن. أقوم بواجبي على أرض الملعب ولا أعتقد أن ذلك يؤثر عليّ".

وأضاف "لا أدخّن أمام الأطفال حتى لا يكون تأثيره سيئا عليهم، لكن أحيانا يلتقط لي أحدهم صورة متخفيا خلف الأشجار حيث لا أستطيع رؤيته، وهذا أمر لا يعتمد عليّ".

وأتم تشيزني "إن كان أحد يظن أنني سأغيّر أسلوبي في حياتي الشخصية فليفكّر مجددا. أنا كما أنا، لقد كنت هكذا طوال حياتي وهذه الأمور ليست من شأن أحد. أريد أن يُحكم عليّ كحارس مرمى، لا عبر البحث عن قصص لا تهمّ أحداً في الحقيقة".