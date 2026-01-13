المغرب يحلم بتكرار "سيناريو سوسة" أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

يواصل منتخب المغرب حلمه نحو التتويج بلقبه الثاني ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي يستضيفها على ملاعبه حاليا، حينما يواجه المنتخب النيجيري، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

ويأمل منتخب المغرب في اجتياز عقبة منتخب (النسور الخضراء المحلقة)، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة الرباط، أملا في التأهل للمباراة النهائية يوم الأحد القادم على ذات الملعب، وملاقاة الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي مصر والسنغال.

أما إن خسر منتخب (أسود الأطلس)، فسوف يواجه الخاسر من لقاء مصر والسنغال، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء.

وسيكون هذا هو الظهور الخامس للمغرب في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، علما بأن لقبه الوحيد الذي توج به عام 1976 بإثيوبيا، لم يشهد وجود هذا الدور، حيث نصت لائحة البطولة في ذلك الوقت على إقامة الدور النهائي من خلال دوري من دور واحد، يشارك فيه المنتخبات الأربعة التي حصلت على الصدارة والوصافة في المجموعتين بالدور الأول، حيث حصد المغاربة أكبر عدد من النقاط، ليتوجوا باللقب آنذاك.

وخلال مشاركاته الأربع السابقة في قبل النهائي، حقق منتخب المغرب فوزا وحيدا، فيما تلقى ثلاث هزائم، علما بأن هذا هو الظهور الأول للفريق في المربع الذهبي لأمم أفريقيا منذ ما يقرب من 22 عاما.

ونلقي الضوء في السطور التالية على مشاركات المنتخب المغربي السابقة في قبل نهائي أمم أفريقيا.

1980

شهدت تلك النسخة التي أقيمت في نيجيريا، التواجد الأول للمغرب في الدور قبل النهائي، حيث خسر صفر / 1 أمام المنتخب المضيف في قبل النهائي، ليكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب المصري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة.

1986

رغم تواجد كوكبة من النجوم في منتخب المغرب خلال نسخة عام 1986، التي استضافتها مصر، فإن الفريق لم يتمكن من تحقيق اللقب أو حتى الصعود للمباراة النهائية، عقب خسارته صفر / 1 أمام المنتخب المصري، الذي ثأر من منتخب (أسود الأطلس)، الذي حرمه من المشاركة في بطولة كأس العالم بالمكسيك في ذات العام، والتي شهدت صعوده لدور الـ16 كأول منتخب عربي وأفريقي يجتاز مرحلة المجموعات في المونديال.

1988

وللنسخة الثانية على التوالي، عجز منتخب المغرب عن اجتياز الدور قبل النهائي، رغم إقامة المسابقة على ملعبه وأمام جماهيره، التي كانت تحلم بالتتويج باللقب، لا سيما بعد أداء الفريق الرائع في المونديال المكسيكي.

وخسر منتخب المغرب صفر / 1 بشكل صادم أمام منتخب الكاميرون، الذي توج باللقب آنذاك عقب فوزه على نيجيريا في المباراة النهائية، حيث جاء الهدف الوحيد عبر سيريال ماكاناكي قبل 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي بملعب محمد الخامس.

2004

ابتسم الحظ أخيرا لمنتخب المغرب في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا، خلال نسخة عام 2004 في تونس، التي شهدت تحقيقه انتصارا كاسحا 4 / صفر على منتخب مالي بالملعب الأولمبي في سوسة.

وأحرز يوسف المختاري الهدفين الأول والثاني، في حين سجل يوسف حجي ونبيل باها الهدفين الثالث والرابع على الترتيب، ليواجه منتخب المغرب نظيره التونسي في النهائي، لكنه لم يتمكن من حصد اللقب.