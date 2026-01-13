رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025

الخوف من الفيفا يدفع حكومة الغابون لرفع الإيقاف عن المنتخب وأوباميانغ

Soccer Football - FIFA World Cup - CAF Qualifiers - Playoffs - Semi Final - Nigeria v Gabon - Prince Moulay Hassan Stadium, Rabat, Morocco - November 13, 2025 Gabon players walk out before the match REUTERS/Stringer
منتخب الغابون خرج من الدور الأول لكأس أفريقيا (رويترز)
Published On 13/1/2026
آخر تحديث: 09:40 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد ‍الغابوني لكرة ‍القدم رفع العقوبات الحكومية المفروضة على المنتخب الوطني والمهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.

وخسرت الغابون جميع ⁠مبارياتها في المجموعة السادسة، أمام الكاميرون وموزامبيق وحاملة اللقب ​ساحل العاج في البطولة المقامة في المغرب، ‍قبل إعلان وزارة الرياضة إيقاف المنتخب الوطني والقائد أوباميانغ (36 عاما) والمدافع برونو مانجا (37 عاما).

إلا أن وزير الرياضة ‍الجديد في ⁠الغابون بول أولريش كيساني، قرر رفع العقوبات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تعليق عضوية الاتحاد الغابوني للعبة، إذ يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقفا حاسما ضد تدخل الحكومات في إدارة اتحادات كرة القدم.

أوباميانغ تم إيقافه عقب إخفاق كأس أفريقيا‬ (رويترز)

وقال الاتحاد ​الغابوني للعبة في بيان اليوم ‌الاثنين "تم رفع الإجراءات الحكومية التي كانت تقضي بتعليق مشاركة المنتخب الوطني، وكذلك استبعاد اللاعبين بيير-إيمريك أوباميانغ وبرونو مانجا، وذلك في ‌أعقاب النتائج غير المرضية التي حققها المنتخب في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "‌أكد وزير الرياضة بول أولريش ⁠كيساني على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات المقبلة، ولا سيما قرعة كأس الأمم الأفريقية 2027".

واتخذ سيمبلس-دزيري مامبولا القائم سابقا بأعمال وزير الرياضة هذا ‌القرار بعد الخسارة 3-2 أمام ساحل العاج في مباراة لم يشارك فيها أوباميانغ، الذي عاد ‍إلى ناديه الفرنسي أولمبيك مرسيليا لتلقي العلاج من إصابة في الفخذ، والمدافع مانجا.

المصدر: رويترز

