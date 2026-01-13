العراق ضد أستراليا في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي العراق وأستراليا، غدا الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، حيث يسعى المنتخبان لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الإقصائي.

ويملك المنتخب الأسترالي ثلاث نقاط في رصيده، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على المنتخب العراقي، في حين يتصدر منتخب الصين المجموعة بأربع نقاط، ويأتي منتخب تايلند بنقطة واحدة، ما يجعل حسابات التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وقدم المنتخب الأسترالي مستويات قوية خلال البطولة، إذ حقق فوزًا على تايلند بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر أمام الصين بهدف وحيد، رغم أفضليته الواضحة وإضاعته عدة فرص محققة.

العراق ضد أستراليا.. موعد المباراة

تقام مباراة العراق وأستراليا الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب التدريبات في المجمع الرياضي الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويدير اللقاء الحكم الكويتي عبد الله جمالي.

وتنطلق المواجهة عند الساعة 14:30 بتوقيت العراق والسعودية وقطر، و12:30 ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد أستراليا

تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5، كما يمكن متابعة التغطية الحية لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تصريحات مدرب أستراليا

أكد مدرب المنتخب الأسترالي، توني فيدمار، أن فريقه مطالب بالتركيز العالي واستغلال أنصاف الفرص، مشيرًا إلى أن مباريات البطولات القصيرة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة.

وقال فيدمار: "في مثل هذه البطولات قد تحسم المباراة فرصة واحدة، كما حدث أمام الصين. علينا أن نكون أكثر دقة أمام المرمى، وأن نمنع العراق من فرض أسلوبه".

وأضاف: "العراق منتخب منظم ويضم لاعبين يتمتعون بانسجام كبير، وهو فريق صعب الاختراق".

تصريحات مدرب العراق

من جانبه، اكتفى المنتخب العراقي بتعادلين أمام الصين وتايلند بنتيجة 1-1 في الجولتين السابقتين، غير أن مدربه عماد محمد أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على حجز بطاقة التأهل.

وقال المدرب العراقي: "الفريق جاهز ومهيأ لتحقيق الفوز على أستراليا والتأهل، لكن حتى لو لم تسر الأمور كما نأمل، فإن المكسب الأكبر يتمثل في إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب".

وأوضح أن القائمة تضم 16 لاعبًا دون سن العشرين، معتبرًا أن مشاركتهم في البطولة تمثل استثمارًا مهمًا لمستقبل الكرة العراقية.

أرقام العراق وأستراليا

انتهت المواجهتان السابقتان بين العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل 1-1.

تعادل العراق أمام تايلند هو التعادل رقم 11 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو الأعلى بين جميع المنتخبات.

يُعد المنتخب العراقي من أقل المنتخبات تعرضًا للخسارة في تاريخ البطولة بين الفرق التي خاضت أكثر من 10 مباريات.

لم يسبق لأستراليا أن خسرت أكثر من مباراة واحدة في دور المجموعات إلا مرة واحدة، وكانت في نسخة 2018.

التشكيلة المحتملة للعراق

ليث ساجد، حميد علي، عبد الرزاق قاسم، يوسف الإمام، حسين فاهم، عموري فيصل، مصطفى نواف، علي مخلّد، علي كرار، ليث محمود وأيمن لؤي.

التشكيلة المحتملة لأستراليا

هال، راولينس، ماجيكودونمي، فالادون، بلير، هاموند، دوكولي، ألاجيش، بول، أوفيري وماكاأليستر.