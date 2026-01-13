الأهلي المصري يودع "أفشة" مسجل "قاضية" الزمالك

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا، اليوم الثلاثاء، موافقته على إعارة صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة"، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي الأهلي أن الإعارة جاءت بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية بين الطرفين، مشيرا إلى أن "أفشة" شارك في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب "التتش" بالجزيرة.

الأهلي المصري يودع "أفشة"

وحرص الجهاز الفني وزملاؤه اللاعبون على وداعه وتقديم تمنياتهم له بالتوفيق في تجربته الجديدة مع "زعيم الثغر"، حسب بيان الأهلي.

وانضم أفشة (29 عاما) لصفوف الأهلي في عام 2019 ‌قادما من بيراميدز، وسجل 45 هدفا مع ‌الفريق كان أبرزها ⁠هدف الانتصار على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وحقق ‌20 لقبا مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات و4 ألقاب في الدوري المصري.