اتصال من سفارة أجنبية يتسبب في عدم إتمام مباراة في كأس إيران

تسببت السفارة الكرواتية بالعاصمة الإيرانية طهران في عدم إتمام مباراة كانت من المفترض أن تقام، الثلاثاء، بين فريق “تراكتور” ونظيره “شمس آذر” في دور الـ 16 من كأس إيران لكرة القدم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

ونشرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية تفاصيل عدم إتمام المباراة بسبب اتصال أجرته السفارة الكرواتية مع مدرب فريق “تراكتور”، الكرواتي دراغان سكوسيتش وطلبت منه عدم مغادرة مكان إقامته بسبب ما سمته “غياب الأمن في إيران”.

وأوضحت الوكالة: "رغم حضور الفريق المضيف والحكام، لم يتوجه لاعبو فريق “تراكتور” إلى الملعب، بل لم يغادروا حتى محافظة أذربيجان الشرقية".

ويرتبط المدرب سكوسيتش بعقد مع “تراكتور” الإيراني بقيمة 1.2 مليون دولار، ويضم الفريق أكثر من 10 لاعبين وأعضاء من الطاقم الفني الكرواتي، ما يسبب غيابهم عن المباريات في أزمات كبيرة للنادي.

ووفق الوكالة الإيرانية، فإن نادي “استقلال” خاض مباراة في مدينة يزد بمشاركة طاقمه ولاعبيه الأجانب.