أسطورة ريال مدريد يهاجم بيريز بعد إقالة ألونسو وتعيين أربيلوا

وجّه الأرجنتيني خورخي فالدانو اللاعب والمدرب الأسبق لريال مدريد انتقادات لاذعة للرئيس فلورنتينو بيريز، بسبب طريقة تعامل الأخير مع المدرب المُقال تشابي ألونسو.

وأعلن ريال مدريد أمس الاثنين، في بيان رسمي وبشكل مفاجئ انتهاء حقبة ألونسو مع الفريق الأول بالتراضي، وتعيين ألفارو أربيلوا خلفا له.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كانسيلو لاعب الهلال السعودي يعود إلى برشلونة

كانسيلو لاعب الهلال السعودي يعود إلى برشلونة list 2 of 2 أفضل الصور الساخرة من إقالة ألونسو end of list

فالدانو ينتقد بيريز

واتهم فالدانو بيريز بعدم تقديم الدعم الكافي لألونسو خلال فترة توليه تدريب ريال مدريد التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، بعد رحيل الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وقال فالدانو في تصريحات لقناة موفيستار "رأيته (ألونسو) غير مستقر منذ اليوم الأول. لم يشعر المدرب بأنه يحظى بدعم النادي على الإطلاق".

وأضاف "حتى عندما ألقى بيريز ذلك الخطاب في فترة أعياد الميلاد، لم يذكر فيه اسم تشابي. بدا لي الأمر حساسًا للغاية. كان المدرب دائمًا لا يشعر بالاستقرار".

ودافع فالدانو عن أداء ريال مدريد مع ألونسو في وقت عانى فيه الفريق من إصابات عديدة، إلى جانب عدم وجود لاعب خط وسط يمكّن الفريق من فرض أسلوب لعبه على المنافسين.

وأوضح "عانى الفريق من إصابات كثيرة وافتقر إلى لاعب استراتيجي، نعلم جميعا أهمية ذلك. تراودك الرغبة في استحضار فرق عدّة فقدت لاعب الوسط المحوري ففقدت شخصيتها، ريال مدريد لا يملك هذا اللاعب حاليا. تشابي حاول لكنه لا يملكه، كل ذلك رسم مساره في ريال مدريد".

فالدانو يشكك بقدرات أربيلوا

وفي الوقت نفسه بدا فالدانو (70 عاما) غير راضٍ عن تعيين أربيلوا كمدرب للفريق، بداعي أنه لا يملك التجربة والخبرة.

وأوضح "لا أستطيع أن أقول الكثير عن أربيلوا لأنني لم أشاهد فريق كاستيا هذا الموسم. لكن ما هو واضح أنه ليست لديه التجربة في كرة القدم على صعيد الكبار والنخبة".

واستدرك فالدانو "لكنه يعرف النادي ويعرف ألونسو، لذلك فربما لديه فائض من المعلومات حول كل ما يحدث في الفريق الأول. ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كان قادرًا على أن يكون منافسًا على جميع البطولات".

مسيرة ألونسو مع ريال مدريد

وقاد ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بجميع البطولات، فاز معه الفريق في 24 مباراة وتعادل في 4 منها مقابل 6 هزائم آخرها أمام برشلونة 2-3 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي الخسارة التي كانت أحد أبرز أسباب رحيله.

إعلان

وقال النادي الملكي في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي "يُعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم بالاتفاق بين النادي وتشابي ألونسو، على إنهاء مسيرته كمدرّب للفريق الأول".

وأضاف "سيحظى تشابي ألونسو على الدوام بمودة ومحبة وإعجاب كل المدريديين لأنه أسطورة جسّد في كل لحظة قيم نادينا. سيبقى ريال مدريد دائمًا بيته".

وختم البيان "يعرب النادي عن شكره لتشابي ألونسو ولطاقمه الفني على العمل والتفاني والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".