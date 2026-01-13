إسبانيا تعلن مواجهة مصر وديا في قطر

كشف المنتخب الإسباني عن خريطة استعداداته حتى موعد إعلان المدير الفني لويس دي لافوينتي عن قائمة الفريق الذي سيشارك في كأس العالم 2026، حيث من المتوقع الإعلان عنها يوم 25 مايو/أيار المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد أعلن الاتحاد الإسباني عن مواجهة مصر في العاصمة القطرية الدوحة يوم 30 مارس/آذار المقبل، وهي المباراة التي تم الكشف عن موعدها بشكل مبدئي في انتظار التأكيد.

وستكون المواجهة مع مصر بعد 3 أيام من مباراة كأس "فيناليسما" أمام الأرجنتين في ملعب لوسيل، وهي المباراة التي تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف الاتحاد الإسباني أن المباراة أمام صلاح ورفاقه المشغولين حاليا بخوض مباريات كأس أمم أفريقيا بعد الوصول إلى قبل النهائي حيث سيواجهون السنغال، ستقام في ملعب "أحمد بن علي" بالدوحة.

وستكون تلك المباراة هي الثانية بين الفريقين، حيث سبق لهما أن ألتقيا في الثالث من يونيو/حزيران عام 2006 في إلتشي، ضمن استعدادات الفريق الذي كان يدربه في ذلك الوقت الراحل لويس أراغونيس لكأس العالم في ألمانيا، وفاز المنتخب الإسباني (2-0) حيث سجل كل من راؤول وخوزيه أنطونيو رييس.

من جانبه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين للمنتخب المصري في شهر مارس/آذار المقبل.

وذكر الاتحاد المصري عبر بيان رسمي، أن المنتخب سيواجه نظيره السعودي وديا يوم 26 مارس/آذار المقبل، وبعد ذلك بأربعة أيام سيواجه نظيره الإسباني، وتقام المباراتين في قطر.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا حاليا، حيث سيواجه السنغال، الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، فيما يتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية والرأس الأخضر وأوروغواي.