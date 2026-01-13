شاهد.. أهداف منتخبات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

4 منتخبات بلغت نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد مسارات مختلفة، مصر والسنغال بثقل المواجهات المباشرة، والمغرب ونيجيريا بزخم الانتصارات، لتتلاقى الحسابات والذاكرة والنتائج في طريق واحد نحو النهائي القاري الكبير.

شاهد.. أهداف منتخبات نصف نهائي كأس الأمم

ونبدأ بمنتخب مصر الذي يصطدم بنظيره السنغالي في قمة ثأرية تجمع الفريقين، غدا الأربعاء، في مدينة طنجة بالدور قبل النهائي للنسخة 35 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في المغرب حتى يوم 18 يناير/كانون الثاني.

وتفوح من هذه القمة الأفريقية رائحة "الثأر ورد الاعتبار" حيث يسعى المنتخب المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن ونجمه وقائده محمد صلاح للانتقام من أسود التيرانجا الذين حرموا الفراعنة من اللقب الثامن، وحققوا اللقب لأول مرة في تاريخهم بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في نهائي النسخة قبل الماضية في الكاميرون 2021.

وبعد أشهر قليلة من هذا النهائي الشهير الذي جمع بين نجمي ليفربول حينها، محمد صلاح وساديو ماني الذي يلعب حاليا بصفوف النصر السعودي، تفوق المنتخب السنغالي على نظيره المصري بركلات الترجيح أيضا بعدما تبادلا الفوز بهدف نظيف ذهابا وإيابا في مارس/آذار 2022 ليتأهل المنتخب السنغالي لنهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

أهداف أسود التيرانجا حتى الوصول إلى نصف النهائي

قبل مواجهة الغد يتسلح المنتخب السنغالي بقيادة مديره الفني بابي ثياو بأفضلية اللعب في مدينة طنجة منذ بداية مشوار الفريق في البطولة بدء من اعتلاء المجموعة الرابعة بفوزين على بوتسوانا وبنين والتعادل مع الكونغو الديمقراطية مرورا بالفوز على السودان (3-1) ومالي (1-0) في الأدوار الإقصائية.

أهداف الفراعنة في رحلة الوصول إلى نصف النهائي

سينتقل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن بعد 5 مباريات متتالية في أكادير بدء من اعتلاء المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (2-1) وتعادل سلبي مع أنغولا، مرورا بإقصاء بنين بالفوز (3-1) بعد التمديد للوقت الإضافي في دور الـ16 ثم الإطاحة بحامل اللقب كوت ديفوار بالفوز (3-2)، السبت الماضي.

المغرب ونيجيريا.. أشرس مواجهة في تاريخ البطولة

في السياق، سيكون ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، مسرحا لواحدة من أضخم المواجهات في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حين يلتقي المنتخب المغربي – صاحب الأرض والجمهور – نظيره النيجيري، غدا الأربعاء، في مواجهة نارية بالمربع الذهبي للبطولة القارية.

إعلان

وتعد هذه المواجهة "نهائيا مبكرا" بكل المقاييس، فنيجيريا تلهث وراء لقبها الرابع لتعزيز خزائنها، بينما يقاتل المغرب لإنهاء صيام طويل عن الذهب القاري استمر لـ 50 عاما، وتحديدا منذ لقبه الوحيد عام 1976.

أهداف نسور نيجيريا في رحلة الوصول إلى نصف النهائي

افتتح منتخب نيجيريا مشواره في البطولة القارية بالفوز على تنزانيا (2-1) ثم حقق فوزا مثيرا على تونس (3-2) تلاه انتصار عريض على أوغندا (3-1) ليتربع على قمة المجموعة الثالثة في دور المجموعات، وصولا إلى اكتساح موزمبيق (4-0) في دور الستة عشر وإسقاط الجزائر القوية بهدفين دون رد في دور الثمانية.

أهداف أسود الأطلس في رحلة الوصول إلى النهائي

لم يواجه المنتخب المغربي المصنف الأول صعوبة في دو المجموعات من البطولة، حيث احتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على جزر القمر (2-0) وزامبيا (3-0) والتعادل أمام مالي (1-1).

وفي دور ثمن النهائي فاز المغرب أمام تنزانيا (1-0) ثم نجح المنتخب المغربي في التغلب على نظيره الكاميروني (2-0) من توقيع إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري.