أشعل قرار إدارة ريال مدريد إنهاء التعاقد مع مدربه تشابي ألونسو، عقب الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت التعليقات الساخرة والمواد البصرية المتداولة (الميمز) منصات النقاش، في تعبير عن الجدل الذي رافق القرار.

وجاءت الإقالة بعد مباراة قدّم فيها الفريق أداءً تنافسيًا، لكنه لم يكن كافيًا لإقناع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بمنح المدرب الإسباني مزيدًا من الوقت، في ظل تراجع النتائج وعدم استقرار المستوى خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هانسي فليك سيّد الكلاسيكو في برشلونة

هانسي فليك سيّد الكلاسيكو في برشلونة list 2 of 2 برشلونة يكشف موعد التوقيع الرسمي مع كانسيلو end of list

قرار إداري ورد فعل جماهيري

ورغم أن تشابي ألونسو يُعد من الأسماء الصاعدة في عالم التدريب، فإن تجربته مع ريال مدريد لم ترقَ إلى تطلعات الإدارة والجماهير، خاصة في ظل امتلاك الفريق قائمة تضم أسماء بارزة. هذا الواقع انعكس سريعًا على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار متوقعًا، ومن رأى فيه قسوة مبكرة بحق مدرب ما زال في بداية مسيرته.

كما أثار تعيين ألفارو أربيلوا مدربًا جديدًا للفريق ردود فعل متباينة، إذ عبّر بعض المتابعين عن دهشتهم من الرهان على اسم يفتقر إلى الخبرة التدريبية على هذا المستوى، بينما دعا آخرون إلى منحه الفرصة قبل إطلاق الأحكام.

اللاعبون في مرمى الانتقادات

ولم يقتصر التفاعل على قرار الإقالة وحده، بل امتد ليشمل أداء عدد من لاعبي الفريق، حيث تصدّر اسم كيليان مبابي جانبًا كبيرًا من الانتقادات، في ظل ما اعتبره المتابعون مردودًا لا يرقى إلى حجم التوقعات. كما طالت الملاحظات أداء فينيسيوس جونيور، في سياق الحديث عن غياب الانسجام الهجومي للفريق خلال الفترة الأخيرة.

مستقبل ألونسو مفتوح

وفي الوقت الذي يبدأ فيه ريال مدريد مرحلة جديدة على مستوى الجهاز الفني، يبقى مستقبل تشابي ألونسو مفتوحًا على عدة احتمالات. فرحيله عن النادي الملكي لا يُنهي حضوره في المشهد التدريبي الأوروبي، لكنه يطرح تساؤلات حول محطته المقبلة، وكيف سينعكس هذا القرار على مسيرته كمدرب.

أفضل الصور الساخرة من إقالة ألونسو

وبين قرارات الإدارات وردود فعل الجماهير، يواصل عالم كرة القدم تقديم نموذج جديد لكيفية تداخل النتائج الرياضية مع الفضاء الرقمي، حيث لم تعد الأحكام تُطلق من المدرجات فقط، بل تُصاغ أيضًا على منصات التواصل، وبأساليب مختلفة.