أغرب لقطات 2026.. لاعب أرجنتيني يتقمص دور الحلاق في بطولة تنس دولية

شهدت بطولة "أوكلاند" للتنس واحدة من أكثر اللحظات غرابة وسريالية في تاريخ الرياضة، بطلها اللاعب الأرجنتيني أوغو كارابيلي.

أغرب لقطات 2026

وفي مفاجأة لم يتوقعها الجمهور ولا حتى طاقم التحكيم، وخلال فترة تبديل الملاعب (الاستراحة بين الأشواط) في مباراته ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو، أقدم كارابيلي على تصرف غريب جدا بكل ما للكلمة من معنى. فبدلاً من التركيز على تعليمات المدرب أو شرب الماء، استلّ اللاعب مقصاً وبدأ في قص خصلات من شعره أمام الكاميرات والآلاف من المشجعين المذهولين.

الرؤية أهم من المظهر

ويبدو أن خصلات شعره الطويلة لم تكن مجرد تفصيلة جمالية، بل تحولت إلى عائق حقيقي يحجب عنه الرؤية أثناء التبادل السريع للكرات وفق تقارير صحفية. وفي لحظة إحباط أو ربما "تركيز فائق"، قرر كارابيلي التخلص من العائق فوراً لضمان وضوح الرؤية في المجموعة التالية.

لقطة للتاريخ ومباراة للنسيان

رغم هذا التصرف "الدراماتيكي"، لم ينجح كارابيلي في قلب الموازين لصالحه، حيث خسر اللقاء أمام تابيلو، لكنه بلا شك ضمن تصدر "التريند" العالمي كصاحب أغرب لقطة في مستهل موسم 2026.