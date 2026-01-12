هانسي فليك سيّد الكلاسيكو في برشلونة

أكد مدرب برشلونة هانسي فليك مجددا تفوقه على مدربي ريال مدريد، بعدما قاد فريقه للفوز بنهائي السوبر الإسباني على حساب النادي الملكي يوم الأحد.

فبعد مباراة حافلة بالأهداف الرائعة، حسم هدف غير متوقع سجله رافينيا نتيجة المواجهة بين برشلونة وريال مدريد بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يكشف موعد التوقيع الرسمي مع كانسيلو

برشلونة يكشف موعد التوقيع الرسمي مع كانسيلو list 2 of 2 5 أسباب عجلت برحيل ألونسو عن ريال مدريد end of list

وعلى الرغم من أن مباريات كأس السوبر لا تُؤخذ دائما على محمل الجد، فإن أي مواجهة تجمع عملاقي الليغا تكتسب طابعا حماسيا.

وبالنسبة للمدرب الألماني، مثلت هذه المباراة دليلا إضافيا على أنه لا يزال متقدما بخطوة على نظرائه في العاصمة الإسبانية.

حتى الآن، أشرف فليك على ست مباريات ضد ريال مدريد كمدرب لبرشلونة، فاز في خمس منها، ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط بنتيجة 2-1 أمام فريق العاصمة في الليغا هذا الموسم.

سواء كان المدرب كارلو أنشيلوتي أو تشابي ألونسو، فإن سجل فليك الرائع أمام ريال مدريد لا يُشكّل فقط شوكة دائمة في خاصرة أنجح نادٍ في كرة القدم الأوروبية، بل يتفوق أيضا على سجل أي مدرب لبرشلونة سبقه منذ عام 2000.

يتمتع فليك بنسبة فوز تبلغ 83% أمام ريال مدريد، وهي النسبة الأفضل لأي مدرب قاد النادي الكتالوني في آخر 26 عامًا.

وكان أقرب منافس لهذا الرقم هو بيب غوارديولا، الذي حقق نسبة فوز بلغت 60% من مبارياته الـ15 ضد ريال مدريد.

لكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب يتمثل في متوسط النقاط التي حصدها فليك ضد ريال مدريد.

فبعد فوزه في خمس مباريات وخسارته مباراة واحدة فقط، يبلغ متوسط نقاط فليك 2.5 نقطة في المباراة الواحدة ضد الغريم التاريخي ريال مدريد.

هذا الرقم يتجاوز بكثير ما حققه غوارديولا صاحب المركز الثاني (2.07) وتيري فينابلز صاحب المركز الثالث (1.83).

كما يتفوق على ما سجله مدربون بارزون في تاريخ النادي الحديث، مثل لويس إنريكي (1.67) ولويس فان غال (1.67) وإرنستو فالفيردي (1.67).