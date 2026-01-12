ملياردير نيجيري يغري "النسور" بالملايين للفوز على المغرب

تعهد الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو بتقديم مكافآت مالية ضخمة للاعبي منتخب نيجيريا إذا فازوا على المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأربعاء المقبل.

وكان رابيو قد نشر عبر حسابه على إنستغرام، أمس السبت، صورة له وهو يشجع "النسور الخارقة" إثر فوزهم على الجزائر بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وعلق رابيو قائلا: "أهنئ لاعبي المنتخب على فوزهم الرائع على الجزائر، لقد رفعتم معنويات الأمة، ونحن نشجعكم بكل فخر وأنتم تستعدون لمباراة نصف النهائي".

وأضاف الملياردير النيجيري: "تشجيعا لكم، أتعهد بتقديم 500 ألف دولار أميركي للاعبين إذا فزتم في نصف النهائي، إضافة إلى 50 ألف دولار أميركي عن كل هدف تسجلونه.

وإذا فزتم في النهائي، أتعهد بتقديم مليون دولار أميركي، إضافة إلى 100 ألف دولار أميركي عن كل هدف تسجلونه في المباراة النهائية".

واختتم رابيو رسالته التحفيزية للاعبين بالقول: "نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في قيادة نيجيريا نحو الأمام، واستمروا في رفع اسم نيجيريا عاليا".