مصر ضد السنغال بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

يستعد منتخب مصر لمواجهته المرتقبة مع نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بكثير من التفاؤل، من أجل مواصلة المضي قدمًا في المسابقة القارية، والتأهل للمباراة النهائية.

وواصل المنتخب المصري حملته الناجحة نحو التتويج بلقبه الثامن في تاريخه بأمم أفريقيا والأول منذ عام 2010، عقب فوزه الثمين والمستحق (3-2) على منتخب كوت ديفوار (حامل اللقب) في دور الثمانية للمسابقة، أمس السبت، على ملعب (أدرار) في مدينة أغادير المغربية.

موعد مباراة مصر ضد السنغال في كأس أفريقيا

تقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل 14 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب طنجة الكبير.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال

beIN Max 1

كما يمكن متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة لمنتخب مصر

من المتوقع أن يلعب المنتخب المصري بنفس التشكيلة التي بدأ بها مباراة كوت ديفوار والتي كانت كالتالي: محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح- حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد صلاح – عمر مرموش.

التشكيلة المحتملة لمنتخب السنغال

إدوارد ميندي – كريبان دياتا – كوليبالي – موسى نياكاتي – الحاج مالك ضيوف – إيليمان ندياي – إدريسا جاي – باب جاي – حبيب ديارا- ساديو ماني – حبيب ديالو.

مصر عقدة كوت ديفوار

وكان المنتخب المصري قد كرس عقدته لمنتخب كوت ديفوار، بعدما حقق انتصاره الـ12 في أمم أفريقيا على المنتخب الملقب بـ(الأفيال)، الذي اكتفى بفوز وحيد على منتخب (الفراعنة) في سجل لقاءاتهما بالبطولة، فيما كان التعادل هو سيد الموقف في 3 لقاءات بينهما حسمها منتخب مصر أيضًا لمصلحته بركلات الترجيح.

ويتطلع فريق المدرب المحلي حسام حسن، للسير على نهج منتخبي نيجيريا والجزائر في نسختي أمم أفريقيا عامي 2013 و2019، حيث كان منتخب كوت ديفوار بوابتهما لمواصلة مسيرتهما الناجحة نحو التتويج باللقب في كلتا النسختين، بعد الفوز عليه في دور الثمانية أيضًا، حيث يعد منتخبا (النسور الخضراء المحلقة) و(محاربو الصحراء)، آخر من تغلب على منتخب (الأفيال) في هذا الدور بالبطولة.