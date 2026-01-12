خلال 24 ساعة.. لاعب مالي يعوض الخيبة الأفريقية بتتويج في تركيا

كتب اللاعب الدولي المالي، نيني دورجيليس (23 عاما) واحدة من أغرب محطات مسيرته الاحترافية خلال يوم واحد فقط، بين الإقصاء والتتويج التاريخي.

وشارك دورجيليس مع منتخب مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال، وهي المباراة التي انتهت بخروج نسور مالي من المنافسة يوم الجمعة.

وعقب صافرة النهاية، غادر اللاعب المغرب مباشرة في رحلة سريعة نحو تركيا، للالتحاق بفريقه فنربخشة استعدادًا لنهائي كأس السوبر التركي يوم السبت.

ورغم ضغط السفر والإرهاق البدني، شارك المهاجم المالي كبديل في النهائي يوم أمس السبت، لمدة 22 دقيقة الذي جمع ناديه فنربخشة بغريمه غالطة سراي، وساهم في تتويج فريقه باللقب بعد نهاية المباراة بنتيجة 2-0، محققًا بذلك أول بطولة في مسيرته الاحترافية.