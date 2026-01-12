إيقاف لاعب جزائري 10 مباريات بعد بصقه على الحكم ومحاولة الاعتداء عليه

فرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقوبة مغلظة على طارق يصغر لاعب مولودية باتنة بسبب محاولته الاعتداء على حكم مباراة فريقه ضد شبيبة جيجل في دوري القسم الثاني (فوج وسط- شرق).

وذكرت الصحافة الجزائرية، أن لجنة الانضباط في الاتحاد، أوقفت يصغر 10 مباريات، وعاقبته بغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار جزائري (نحو 74 دولاراً) بسبب تصرفه خلال المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة list 2 of 2 موعد مباريات كأس السوبر القطري الإماراتي end of list

وبحسب اللجنة فإن يصغر حاول الاعتداء على الحكم، بالبصق والشتم، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الضيف جيجل بنتيجة 3-1.

وبهذه العقوبة، سيغيب يصغر عن حوالي ثلثي مباريات فريقه في مرحلة الإياب، ما يشكل ضربة موجعة للفريق الباتني الذي يعول على لاعبيه في مشواره بالبطولة.

ويحتل باتنة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن بسكرة المتصدر، فيما تتواجد شبيبة جيجل في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

كما عوقب لاعب نجم مقرة إسلام بولودان بالإيقاف لمدة 3 لقاءات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار (نحو 222 دولاراً)، بسبب "الاعتداء على المنافس"، في مباراة فريقه خارج القواعد أمام جيل برج منايل.

ولم تتوقف مباريات الدوري الجزائري بمختلف درجاته خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب، وودعها المنتخب الجزائري من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره النيجيري بنتيجة 2-0.

وتواجد لاعبان فقط في قائمة المنتخب الجزائري خلال البطولة من الدوري المحلي وهما زين الدين بلعيد مدافع شبيبة القبائل، وأسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة، بينما شارك 4 لاعبين أجانب فقط من الدوري مع منتخبات أفريقية أخرى في البطولة.