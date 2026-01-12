"كاف" يعلن تفاصيل قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2027

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين عن نظام قرعة التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

أشار كاف في بيان عبر موقعه الرسمي إلى إجراء قرعة الدور التمهيدي من التصفيات، غدا الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط على هامش النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ملياردير نيجيري يغري "النسور" بالملايين للفوز على المغرب

ملياردير نيجيري يغري "النسور" بالملايين للفوز على المغرب list 2 of 2 الذكاء الاصطناعي يحدد هوية بطل كأس أفريقيا end of list

وأوضح أن الدور التمهيدي سيتنافس به 12 منتخبا الأقل تصنيفا في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بينما تأهلت 42 منتخبا مباشرة إلى دور المجموعات.

وأضاف بيان "كاف" أن المنتخبات الـ12 بالترتيب، هي ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، السيشل وإريتريا.

ونوه إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات الـ12 في الدور التمهيدي على وعاءين، حيث ستواجه المنتخبات الستة الأعلى تصنيفا في الوعاء الأول المنتخبات الستة الأقل تصنيفا في الوعاء الثاني، على أن تلعب مباراة الذهاب لكل مواجهة على أرض المنتخب الأقل تصنيفا.

نظام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027

سيضم الوعاء الأول منتخبات ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، موريشيوس، بينما سيضم الوعاء الثاني المنتخبات الأقل تصنيفا، وهي تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشل، إريتريا.

وسيلتقي أول منتخب يتم سحبه من الوعاء الأول مع أول منتخب يتم سحبه من الوعاء الثاني، مع تكرار نفس الإجراء إلى غاية تحديد المواجهات الست.

وبانتهاء منافسات الدور التمهيدي من التصفيات ستتأهل 6 منتخبات للانضمام إلى المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في قرعة مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا، لتشكل 48 منتخبا تقسم إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة يتأهل منها الأول والثاني للنهائيات.