الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا بربع نهائي كأس أفريقيا

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Algeria v Nigeria - Grand Stadium of Marrakech, Marrakesh, Morocco - January 10, 2026 Algeria's Rafik Belghali clashes with match officials after the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الكاف قال إنه يراجع تقارير الحكام وأفراد الأمن وممثلي وسائل الإعلام عن مباراة الجزائر ونيجيريا (رويترز)
Published On 12/1/2026
|
آخر تحديث: 00:56 (توقيت مكة)

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقاً في أحداث العنف التي اندلعت بعد مباراة نيجيريا والجزائر بالدور ربع النهائي (دور الثمانية) والتي انتهت بفوز نيجيريا 2-صفر في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وذكر موقع "أفريكا سوكر" أن المباراة تحولت إلى فوضى عارمة سواء داخل الملعب أو خارجه، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب النيجيري تأهله للدور قبل النهائي.

issa Senegalese referee Issa Sy leaves the pitch after the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Algeria and Nigeria at the Grand stadium in Marrakesh on January 10, 2026.
طاقم الحكام يخرج من الملعب في حراسة الشرطة (الفرنسية)

ودخل لاعبو المنتخب الجزائري في اشتباكات مع الحكم عيسى سي وطاقمه المساعد وذلك احتجاجاً على القرارات التحكيمية، حيث قام اللاعبون بمحاصرة الحكم لتتدخل قوات الأمن لمنع الاشتباكات، حيث كاد الأمر أن ينقلب إلى مشادة كلامية حادة بين الفريقين.

epa12641266 Players of Algeria (in white) and Nigeria (in green) argue during the CAF Africa Cup of Nations 2025, quarter final match between Algeria and Nigeria in Marrakesh, Morocco, 10 January 2026. EPA/JALAL MORCHIDI
جانب من المناوشات التي وقعت بعد نهاية المباراة (الأوروبية)

وامتد الشغب إلى المدرجات حيث حاولت بعض الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز، وأكدت تقارير أن أجزاء من الملعب تعرضت للتلف قبل تدخل أفراد الأمن.

وأكد (كاف) أنه يراجع حاليا التقارير الواردة من الحكام وأفراد الأمن وممثلي وسائل الإعلام.

ويلتقي المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي مع نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل.

Players argue during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Algeria and Nigeria at the Grand stadium in Marrakesh on January 10, 2026.
اشتباكات بين اللاعبين (الفرنسية)
Algeria's goalkeeper Luca Zidane, center, and teammates clash with Nigeria's players following the Africa Cup of Nations quarterfinal soccer match between Algeria and Nigeria in Marrakech, Morocco, Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
حتى لوكا زيدان تورط في الاشتباكات (أسوشيتد برس)
Referee Issa Sy of Senegal, right, gestures towards Algeria's team bench member as the head coach Vladimir Petković watches on during the Africa Cup of Nations quarterfinal soccer match between Algeria and Nigeria in Marrakech, Morocco, Saturday, Jan. 10, 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
الحكم يحذر مدرب الجزائر (أسوشيتد برس)
المصدر: الألمانية

