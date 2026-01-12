السر وراء ارتداء توتنهام قمصانا بلا أسماء في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاجأ نادي توتنهام هوتسبير أنصاره وعشاق كرة القدم بظهور لاعبيه بقمصان بلا أسماء على الظهر خلال مباراة الفريق ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتدى لاعبو توتنهام أمس قميصًا أبيض بالكامل دون أسماء على الظهر، بينما جاءت السراويل والجوارب باللون الكحلي الخاص، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب هذه الخطوة.

وذكرت الصحافة البريطانية أن توتنهام صمم هذا القميص خصيصًا لتكريم الذكرى الـ125 لتتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1901.

ويفتخر توتنهام كونه النادي الإنجليزي الوحيد الذي فاز بأقدم مسابقة كروية في تاريخ البلاد، من خارج عالم الاحتراف في ذلك الوقت، ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا وفق ما كشف النادي اللندني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وعلق حساب توتنهام على تلك الذكرى بالقول: "حدثت أولى معجزات كرة القدم قبل 125 عامًا. لقد صدمنا كرة القدم الإنجليزية حين توجنا بكأس الاتحاد الإنجليزي رغم كوننا فريقًا من خارج الدرجات المحترفة".

وختم: "لا تزال تلك المناسبة هي الوحيدة التي حدث فيها ذلك، وهو إنجاز قد لا يتكرر أبدًا".

وتوج توتنهام هوتسبير بذلك اللقب التاريخي في أبريل/نيسان 1901 بفوزه في إعادة المباراة النهائية على شيفيلد يونايتد 3-1.

وتحدث دونكان باس مدير التسويق في توتنهام هوتسبير عن هذه اللفتة بالقول: "احتفالًا بمرور 125 عامًا على نجاحنا التاريخي في كأس الاتحاد، نريد إبراز هذا الإنجاز الذي لا يزال تاريخيًا في الثقافة الشعبية من خلال قميص جميلٍ حقًا، جرى تصميمه بالتعاون مع نايكي".

وأضاف: "رؤية الفريق يدخل الملعب مرتديًا قميصًا مستوحى من أبطال الماضي ستأسر خيال المشجعين صغارًا وكبارًا، ليصبح قطعة مقتناة فريدةً تدخل تاريخ النادي".

وفي الوقت نفسه خصصت إدارة توتنهام هوتسبير 1901 قميصًا فقط للجماهير سيتم بيعها على متجر النادي الإلكتروني.

وحظي القميص ذو الإصدار الخاص استحسانًا واسعًا لدى شريحة كبيرة من جماهير توتنهام هوتسبير وكذلك بعض أنصار الأندية المنافسة.

وأبرز الموقع المذكور عدة منشورات قال أصحابها فيها: "قميص توتنهام 1901 مذهل"، "أفضل قميص منذ سنوات"، فيما كتب أحد مشجعي برينتفورد: "بصراحة، قميص توتنهام يبدو رائعًا للغاية".

لكن الصادم أن لاعبي توتنهام هوتسبير لم يستثمروا هذه المناسبة بأفضل طريقة ممكنة، إذ ودع الفريق البطولة من الدور الثالث بخسارته أمام أستون فيلا 1-2 في المباراة التي جرت على ملعبه توتنهام الجديد.