سيميوني يفاجئ فينيسيوس برسالة بعد مشادة كأس السوبر

اعتذر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وفينيسيوس جونيور مهاجم الريال ،الاثنين، بعد مشادة كلامية مع اللاعب خلال مباراة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال سيميوني: "قبل كل شيء، أعتذر لفلورنتينو وفينيسيوس على ما حدث، إنه تصرف غير لائق مني، وأعترف أنه لم يكن صحيحًا".

ودخل سيميوني وفينيسيوس في مشادة خلال فوز ريال مدريد على أتلتيكو بنتيجة (2-1)، الخميس الماضي، في قبل نهائي كأس السوبر الذي أقيم في السعودية.

وكان المدرب الأرجنتيني قد قال لفينيسيوس إن بيريز سيطرده من النادي، في إشارة واضحة إلى المشاحنات الأخيرة التي دارت بين اللاعب البرازيلي والمنافسين، وأيضًا تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد.

وخلال المباراة، عند الدقيقة 81، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الريال بهدفين لواحد، قرر ألونسو إخراج فينيسيوس وإشراك أردا غولر بدلًا منه.

وأثناء خروج فينيسيوس من الملعب، بدا أن سيميوني كان غاضبا من اللاعب لعدم إسراعه في المغادرة وقام بإشارات.

في المقابل، دخل فينيسيوس في مشادة مع دييغو سيميوني وتبادلا بعض الكلمات على خط الملعب وبالقرب من دكة البدلاء، وحاول البعض تهدئة فينيسيوس، في حين شُوهد ألونسو يصرخ على سيميوني.

تجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد يحل ضيفا على ديبورتيفو لاكورونيا، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.