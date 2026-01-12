شاهد.. إندريك يحرج ألونسو بهدف حاسم وتأهل ثمين مع ليون الفرنسي

قدّم البرازيلي إندريك المعار من ريال مدريد عرضا رائعا في أول ظهور له مع أولمبيك ليون الفرنسي ضد ليل في بطولة كأس فرنسا لكرة القدم.

وشارك إندريك أساسيا لأول مرة، وكانت 42 دقيقة كافية ليسجل هدفه الأول بلمسة مهاجم محترف، مُحققًا الهدف الثاني.

وانتزع أولمبيك ليون فوزا ثمينا خارج أرضه بالفوز 2-1 ليتأهل لدور الـ16 في بطولة كأس فرنسا.

وأبدت بعض جماهير ليون إعجابهم الشديد بأداء لاعبهم الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في بعض التعليقات على موقع إكس: "لا أصدق أن ريال مدريد لم يشرك هذا الشاب إلا نادرا".

وظل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما حبيسا لمقاعد البدلاء طوال النصف الأول من الموسم الجاري تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد.

ورحل إندريك عن ريال مدريد بعد موسم ونصف من انضمامه قادما من بالميراس، ساعيا للمشاركة بانتظام للتواجد بقائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.