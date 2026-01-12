ريال مدريد ينفصل عن ألونسو ويعين مدربا جديدا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو المدير الفني للفريق، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة 2-3 أمام برشلونة، أمس الأحد.

وقال النادي في بيان مقتضب: سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، وقد جسّد قيمه على الدوام. سيبقى ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف: "يتقدم نادينا بالشكر إلى تشابي ألونسو وفريقه الفني بأكمله على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهم".

وبعد 232 يوما فقط في منصبه رحل ألونسو بسجل 24 فوزا، وأربعة تعادلات، وست هزائم خلال 34 مباراة بمختلف المسابقات.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة. أما في دوري أبطال أوروبا، فيحتل المركز السابع، وضمن فعليا التأهل إلى دور الـ16 قبل الجولتين الأخيرتين.

ألفارو أربيلوا هو المدرب الجديد لريال مدريد

لم يضيع ريال مدريد أي وقت، فقد أعلن عن اسم خليفة تشابي ألونسو وهو المدافع السابق ألفارو أربيلوا (42 عاما)، الذي يدرب الفريق الرديف منذ يونيو/حزيران 2025 وقضى مسيرته التدريبية بالكامل بالتنقل بين فرق الشباب والناشئين في النادي المدريدي منذ عام 2020.

وحقق أربيلوا عددا من الألقاب منها الثلاثية التاريخية مع فريق الشباب، الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023 إضافة إلى لقب الدوري في موسم 2024 -2025.

وكلاعب عاش فترة ناجحة بقميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2016، شارك خلالها في 238 مباراة رسمية، وتوج بثمانية ألقاب، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، خاض أربيلو 56 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، وساهم في تتويجه بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ولقب أمم أوروبا مرتين متتاليتين في 2008 و2012.