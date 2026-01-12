بالفيديو.. تصرفات مبابي تفجر غضب رئيس وأنصار برشلونة

أثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد استياء رئيس نادي برشلونة والصحافة الكتالونية وحتى الفرنسية، بعد تصرفات وُصفت بأنها "غير رياضية"، بعد مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحافظ برشلونة على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد فوزه المثير أمس على ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وخلال مراسم تتويج برشلونة طلب مبابي (26 عاما) وقد بدت على وجهه علامات الغضب من زملائه بمغادرة الملعب والتوجه إلى غرف الملابس بعد تسلمهم الميداليات الفضية، في لقطة تم توثيقها وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت باهتمام كبير في وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية على حد سواء.

ولم يكتف مبابي بذلك، بل حث زملاءه على عدم التصفيق للاعبي برشلونة والابتعاد عن منصة توزيع الجوائز، وقد كرر ذلك 3 مرات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن بعض زملاء مبابي التزموا بتعليماته بعدم التصفيق، بينما أظهر آخرون قليلا من الاحترام لخصمهم خلال احتفالات برشلونة باللقب.

وأضافت الصحيفة أن مبابي أظهر "تصرفا غير رياضي" وهو نفس الوصف الذي أطلقته شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية على سلوك النجم الفرنسي الذي أثار أيضا غضب أنصار برشلونة الذين تواجدوا على مدرجات ملعب الإنماء.

لابورتا مستاء

وأبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تذمره من سلوك مبابي وقال في مقابلة مع إذاعة "راك" الإسبانية "ما فعله مبابي فاجأني. يجب على المرء أن يتقبل الفوز والخسارة وأن يكون محترما، هذه رياضة ويجب التحلي بسلوك طبيعي".

وأضاف "كنا كرماء مع المنافس واحترمنا فريقهم (في إشارة منه إلى وقوف لاعبي برشلونة في ممر شرفي)، لذلك لا أستطيع فهم ما فعله".

وتابع لابورتا ساخرا "أفهم أنها كانت لحظات صعبة جدا بالنسبة لهم (ريال مدريد)، لا بد أنهم كانوا مستائين جدا وبالتالي حدثت رد الفعل تلك".

إعلان

وشارك مبابي في الكلاسيكو وهو يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وقد خاض 14 دقيقة غير أنها لم تكن كافية لإنقاذ ريال مدريد من الهزيمة.

ويُعد هذا النهائي الثالث الذي يخسره مبابي أمام برشلونة بالذات، منذ وصول النجم الفرنسي إلى ريال مدريد صيف عام 2024.

وخسر مبابي في نهائي السوبر عامي 2025 و2026 بنتيجة 2-5 و2-3، وكذلك المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بنتيجة 2-3 أيضا.