برشلونة يكشف موعد التوقيع الرسمي مع كانسيلو

كانسيلو يعود إلى الليغا الإسبانية على سبيل الإعارة
كانسيلو يعود إلى الليغا الإسبانية على سبيل الإعارة (غيتي)
Published On 12/1/2026
|
آخر تحديث: 23:36 (توقيت مكة)

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، عن اجتياز جواو كانسيلو الكشف الطبي تمهيدا للتعاقد معه قادما ‍من الهلال السعودي.

وقال الفريق الكتالوني في بيان "اجتاز الظهير البرتغالي، ولا يزال لاعبا في الهلال السعودي، الفحوصات الطبية والبدنية اللازمة في مستشفى برشلونة، على أن يتم توقيع العقد الذي سيجعله لاعبا في برشلونة، الثلاثاء".

وقالت صحيفة (سبورت) الكتالونية إن ‌كانسيلو سينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم كانسيلو (31 عاما) إلى ‌الهلال السعودي بعقد لمدة 3 سنوات في ‌2024 قادما من مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته لموسم واحد في برشلونة.

وكان الهلال قد أعلن، الأحد، تعاقده مع مدافع أرسنال السابق بابلو ماري قادما من فيورنتينا ‍الإيطالي، بعقد يمتد لستة أشهر.

المصدر: الجزيرة + رويترز

