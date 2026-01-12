بايرن ميونخ يعثر أخيرا على النسخة الحديثة من ثنائية روبن وريبيري

أعاد الثنائي المتألق، الفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز، ذكريات الحقبة الذهبية لنادي بايرن ميونخ، بعد قيادتهما الفريق لاكتساح فولفسبورغ (8 -1) أمس الأحد في مستهل مباريات العام الجديد.

وأشاد المدير الرياضي للنادي البافاري ماكس إيبرل بالثنائي الجديد، واصفا إياهما بـ"روبيري" الجديد، في إشارة إلى الثنائي الأسطوري آريين روبن وفرانك ريبيري اللذين غادرا النادي قبل أكثر من 6 سنوات.

وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين "أوليسيه يمثل إلى حد ما روبن الجديد، بينما يشبه لوتشو (دياز) في الجانب الآخر ريبيري، فلدينا ميكايل بلمساته الرقيقة والأنيقة والمبدعة، ولدينا لويس دياز الذي يمثل صانع الفوضى الإبداعي".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بايرن ميونخ يستغل الأهداف العكسية ويسحق فولفسبورغ بالدوري الألماني

بايرن ميونخ يستغل الأهداف العكسية ويسحق فولفسبورغ بالدوري الألماني list 2 of 2 ألمانيا وإنجلترا تلغيان مباريات كروية رسمية end of list

وقد شهدت المباراة تألقا لافتا للثنائي أمام 75 ألف مشجع في ملعب "أليانز أرينا"، حيث سجل دياز هدفا في الدقيقة 31 وصنع آخر، بينما أحرز أوليسيه هدفين في الدقيقتين 50 و76 وصنع هدفين، ليرفع رصيده إلى 25 تمريرة حاسمة في أول 50 مباراة له بالبوندسليغا، وهو رقم قياسي تاريخي.

وأبدى المدرب فينسنت كومباني حذره تجاه هذه المقارنات، مؤكدا احترامه الكبير لروبن وريبيري اللذين واجههما كلاعب، مشيرا إلى أن الحديث عن هذا التشابه يتطلب تحقيق الألقاب الكبرى أولا.

وعزز بايرن صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة كولن المرتقبة يوم الأربعاء القادم.