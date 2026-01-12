رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

بايرن ميونخ يعثر أخيرا على النسخة الحديثة من ثنائية روبن وريبيري

MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: Michael Olise of Bayern Munich celebrates scoring his team's second goal with teammate Luis Diaz during the pre-season friendly match between FC Bayern München and Olympique Lyonnais at Allianz Arena on August 02, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
تألق لافت للثنائي لويس دياز وميكايل أوليسيه مع فريقهما بايرن ميونخ هذا الموسم (غيتي)
Published On 12/1/2026
آخر تحديث: 15:29 (توقيت مكة)

أعاد الثنائي المتألق، الفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز، ذكريات الحقبة الذهبية لنادي بايرن ميونخ، بعد قيادتهما الفريق لاكتساح فولفسبورغ (8 -1) أمس الأحد في مستهل مباريات العام الجديد.

وأشاد المدير الرياضي للنادي البافاري ماكس إيبرل بالثنائي الجديد، واصفا إياهما بـ"روبيري" الجديد، في إشارة إلى الثنائي الأسطوري آريين روبن وفرانك ريبيري اللذين غادرا النادي قبل أكثر من 6 سنوات.

MUNICH, GERMANY - MARCH 17: Franck Ribery and Arjen Robben of FC Bayern Muenchen talk during the Beckenbauer Cup 2025 at SAP Garden on March 17, 2025 in Munich, Germany. As part of the club's 125th anniversary, FC Bayern will host a unique legends tournament on 17 March 2025 in honour of its late honorary president Franz Beckenbauer (1945 - 2024). (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
روبن وريبيري ثنائي من ذهب مع بايرن ميونخ كان يصعب تعويضه (غيتي)

وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين "أوليسيه يمثل إلى حد ما روبن الجديد، بينما يشبه لوتشو (دياز) في الجانب الآخر ريبيري، فلدينا ميكايل بلمساته الرقيقة والأنيقة والمبدعة، ولدينا لويس دياز الذي يمثل صانع الفوضى الإبداعي".

وقد شهدت المباراة تألقا لافتا للثنائي أمام 75 ألف مشجع في ملعب "أليانز أرينا"، حيث سجل دياز هدفا في الدقيقة 31 وصنع آخر، بينما أحرز أوليسيه هدفين في الدقيقتين 50 و76 وصنع هدفين، ليرفع رصيده إلى 25 تمريرة حاسمة في أول 50 مباراة له بالبوندسليغا، وهو رقم قياسي تاريخي.

وأبدى المدرب فينسنت كومباني حذره تجاه هذه المقارنات، مؤكدا احترامه الكبير لروبن وريبيري اللذين واجههما كلاعب، مشيرا إلى أن الحديث عن هذا التشابه يتطلب تحقيق الألقاب الكبرى أولا.

وعزز بايرن صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة كولن المرتقبة يوم الأربعاء القادم.

المصدر: الألمانية

