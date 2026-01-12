أُلقي القبض على رجل قدّم نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوصفه "عرافًا"، وذلك بتهمة "الاحتيال" إثر وعده بفوز مالي بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وجمعه أكثر من 22 مليون فرنك إفريقي (نحو 39 ألف دولار أميركي)، وفق ما نقلته مصادر محلية لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومقابل تبرعات مالية، كان الرجل، المعروف باسم السيد سيناياغو، قد وعد بفوز مالي بلقب البطولة، إلا أن منتخب "النسور" أُقصي الجمعة من الدور ربع النهائي على يد السنغال بنتيجة (1-0).

وكان الرجل قد جمع بالفعل أكثر من 22 مليون فرنك إفريقي (نحو 39 ألف دولار أميركي)، وفق ما ذكره أحد الأشخاص الضالعين معه.

وعقب الهزيمة، توجّه حشد غاضب إلى منزله، قبل أن تتدخل الشرطة وتُخرِج "العراف" من المكان.

وأُلقي القبض عليه السبت بتهمة "الاحتيال"، ووُضع رهن الاحتجاز لدى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حسبما أفاد مصوّران كانا يعملان معه وزاراه لاحقًا.

وقال مسؤول في مصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الادعاء بعلم الغيب يعاقب عليه القانون في مالي"، وأشار إلى أن توقيفه كان سيصعب لو استمر منتخب مالي في المنافسة، "في خضم الحماس الذي رافق كأس الأمم الأفريقية".

وأوضح صانع محتوى مقرّب منه على شبكات التواصل الاجتماعي أن الرجل، المعروف أصلاً بنشاطه السياسي، "نصّب نفسه عرافًا بين عشية وضحاها وجمع ثروة".