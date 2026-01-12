رياضة|الدوري السعودي|السعودية

الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 04: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates victory after the Saudi Pro League match between Al Hilal v Al Nassr in the Kingdom Arena on April 04, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رونالدو يأمل في قيادة النصر لتصحيح المسار أما المتصدر الهلال (غيتي)
Published On 12/1/2026
|
آخر تحديث: 00:18 (توقيت مكة)

حفظ

تترقب الجماهير السعودية مساء اليوم الإثنين الإثارة الكروية مع "ديربي الرياض" المنتظر، عندما يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر على ملعب "المملكة أرينا" ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) 2025-2026.

الهلال، المتصدر برصيد 35 نقطة، يدخل المباراة وهو عازم على تعزيز موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع منافسه المباشر لضمان الحفاظ على لقبه، في حين يسعى النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة إلى اقتناص الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على اللقب وإثارة حماس الجماهير في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة اليوم الإثنين 12 يناير/ كانون الثاني 2026، ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر.

مباراة الهلال والنصر Saudi Super Cup Final
مباراة الهلال والنصر ستحدد لحد كبير متصدر الدوري السعودي (مواقع التواصل)

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

  • thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة للهلال

محمد اليامي – سعد المطيري – حسان تمبكتي – يوسف أكتشيتشيك – حمد اليامي – روبن نيفيش – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش –  سالم الدوسري – مالكوم – ماركوس ليوناردو.

التشكيلة المتوقعة للنصر

نواف العقيدي – أيمن يحيى – إينيغو مارتينيز – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – ارسيلو بروزفيتش – عبدالله الخيبري – أنجيلو جابرييل – واو فيليكس – كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان