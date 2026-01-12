الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير السعودية مساء اليوم الإثنين الإثارة الكروية مع "ديربي الرياض" المنتظر، عندما يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر على ملعب "المملكة أرينا" ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) 2025-2026.

الهلال، المتصدر برصيد 35 نقطة، يدخل المباراة وهو عازم على تعزيز موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع منافسه المباشر لضمان الحفاظ على لقبه، في حين يسعى النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة إلى اقتناص الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على اللقب وإثارة حماس الجماهير في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة اليوم الإثنين 12 يناير/ كانون الثاني 2026، ملعب "المملكة أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة للهلال

محمد اليامي – سعد المطيري – حسان تمبكتي – يوسف أكتشيتشيك – حمد اليامي – روبن نيفيش – محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش – سالم الدوسري – مالكوم – ماركوس ليوناردو.

التشكيلة المتوقعة للنصر

نواف العقيدي – أيمن يحيى – إينيغو مارتينيز – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – ارسيلو بروزفيتش – عبدالله الخيبري – أنجيلو جابرييل – واو فيليكس – كينجسلي كومان – كريستيانو رونالدو.