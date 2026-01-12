شاهد.. القط "نيمبوس" يختار الفائز في مواجهة مصر والسنغال بنصف نهائي كأس أفريقيا

عاد القط “نيمبوس” ليتوقع الفائز من مواجهة السنغال ومصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، رغم فشله في توقع نتيجة مباراة منتخب “الفراعنة” ضد كوت ديفوار التي جرت أمس السبت في ربع النهائي.

وتوقع القط نيمبوس -الشهير بتوقعاته لنتائج مباريات كأس الأمم- فوز كوت ديفوار على مصر، لكن المنتخب المصري أفشل توقعه بالفوز 3-2 على المنتخب الإيفواري.

ونشر الحساب المشهور باسم القط ويشارك توقعاته على إنستغرام، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو للتوقع الجديد لنيمبوس، حيث توقع فوز “أسود التيرانغا” على “الفراعنة” في المواجهة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل.

وفي السياق ذاته، نشر حساب المنتخب المصري على منصة “إكس” اليوم، مقطع فيديو لقطة تقف أمام قميص الفراعنة، معلقا عليه بكلمات طريفة “قطنا يكسب، القط أصلا فرعوني”.