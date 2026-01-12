رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

شاهد.. القط "نيمبوس" يختار الفائز في مواجهة مصر والسنغال بنصف نهائي كأس أفريقيا

المصدر: حساب LEICA 3P @IvanovTchaya على إكس القط "نيمبوس" يتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال الرابط: https://x.com/IvanovTchaya/status/2007923610019872916?s=20 Retenez ce nom : L'Oracle Nimbus @nimbus_prono qui prédit les résultats en avance sur les matchs de la CAN Maroc 2025. Jusqu'à présent c'est du sans faute. Voici ses pronostics des 6 premiers matchs des 8e de finale !!!
القط "نيمبوس" اشتهر بتوقعه لنتائج كأس أمم أفريقيا 2025 (مواقع تواصل)
Published On 12/1/2026
آخر تحديث: 00:07 (توقيت مكة)

عاد القط “نيمبوس” ليتوقع الفائز من مواجهة السنغال ومصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، رغم فشله في توقع نتيجة مباراة منتخب “الفراعنة” ضد كوت ديفوار التي جرت أمس السبت في ربع النهائي.

وتوقع القط نيمبوس -الشهير بتوقعاته لنتائج مباريات كأس الأمم- فوز كوت ديفوار على مصر، لكن المنتخب المصري أفشل توقعه بالفوز 3-2 على المنتخب الإيفواري.

ونشر الحساب المشهور باسم القط ويشارك توقعاته على إنستغرام، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو للتوقع الجديد لنيمبوس، حيث توقع فوز “أسود التيرانغا” على “الفراعنة” في المواجهة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل.

وفي السياق ذاته، نشر حساب المنتخب المصري على منصة “إكس” اليوم، مقطع فيديو لقطة تقف أمام قميص الفراعنة، معلقا عليه بكلمات طريفة “قطنا يكسب، القط أصلا فرعوني”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

