الذكاء الاصطناعي يحدد هوية بطل كأس أفريقيا

اشتدت المنافسة على لقب النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب، مع وصولها إلى المرحلة قبل الأخيرة.

وانحسر السباق على اللقب بين 4 منتخبات تمكنت من بلوغ الدور نصف النهائي، وهي المغرب البلد المضيف، ونيجيريا، والسنغال ومصر.

وأصدر الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا المتخصصة في البيانات والإحصاءات آخر توقعاته عن هوية الفريق صاحب الحظوظ الأعلى لرفع الكأس يوم الأحد المقبل 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد إجراء آلاف عمليات المحاكاة التي أخذت في الاعتبار مستوى الأداء، واتجاهات التسجيل، وقوة الخصوم.

وجاء المنتخب المغربي في الصدارة بنسبة بلغت 38.14%، وهو توقع لو تحقق سيكون اللقب الثاني في تاريخ "أسود الأطلس" بعد نسخة عام 1976.

وقبل ذلك، يتعين على رفاق النجمين أشرف حكيمي وإبراهيم دياز تجاوز عقبة نيجيريا صاحبة الأداء القوي، التي حلت في المركز الثالث في قائمة المرشحين للتتويج باللقب.

وحلّ المنتخب السنغالي -بقيادة نجمه ساديو ماني– في المركز الثاني بنسبة بلغت 25.71%، أما منتخب مصر -المدعوم بنجمه محمد صلاح وبعدد من عناصر الخبرة وحامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب- فقد تذّيل القائمة.

وتاليا نسبة حظوظ كل فريق في التتويج باللقب وفق حاسوب أوبتا:

المغرب: 34.1%.

السنغال: 24.53%.

نيجيريا: 22.5%.

مصر: 18.87%.

وحققت المنتخبات الأربعة ما مجموعه 13 لقبا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بواقع 7 لمصر، 4 لنيجيريا، وواحد للمغرب، ومثله للسنغال.

مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وقبل كل ذلك، يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء ما ستؤول إليه نتائج مباريات المربع الذهبي من كأس أفريقيا 2025.

ويشهد المربع الذهبي إعادة المواجهة المثيرة بين السنغال ومصر بعد أن تقابلا في نهائي نسخة 2021، وحقق "أسود التيرانغا" اللقب بركلات الترجيح.

في حين يجمع نصف النهائي الثاني بين المنتخبين المغربي الطامح لاستثمار عاملي الأرض والجمهور والاستفادة من فترة النهضة التي تمر بها كرة القدم في البلاد، ونيجيريا الساعية إلى تعويض إخفاق التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس أفريقيا 2025 بتوقيت مكة المكرمة:

الأربعاء 14-1-2026

السنغال – مصر الساعة 20:00

نيجيريا – المغرب الساعة 23:00

إعلان

وبوصول هذه المنتخبات العريقة إلى نصف النهائي يمكن القول إن النسخة الحالية لم تشهد أي مفاجآت كبرى، إذ حافظت الفرق التقليدية القوية على حضورها، وهو ما زاد من نجاح البطولة.