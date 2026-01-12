رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز

epa12637053 Jeremie Frimpong (C) and Ibrahima Konate (L) of Liverpool in action against Piero Hincapie of Arsenal during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2026. EPA/NEIL HALL
الدوري الإنجليزي أحد أقوى الدوريات في العالم إثارة وتنافسية (الأوروبية)
12/1/2026
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة من أساطير كرة القدم الذين تركوا بصماتهم على الملاعب. من لاعبين مبدعين وصناع ألعاب، إلى مهاجمين وحراس مرمى أسطوريين، هؤلاء النجوم لم يكتفوا بتقديم الأداء المميز، بل حطموا الأرقام القياسية واستمروا في المشاركة بشكل مستمر على مدار عقود.

أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

Soccer Football - Championship - West Bromwich Albion v Middlesbrough - The Hawthorns, West Bromwich, Britain - December 29, 2019 West Bromwich Albion's Gareth Barry and Jake Livermore Action Images/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
غاريث باري أسطورة الدوري الإنجليزي لعب على مدار 20 عاما (رويترز)

غاريث باري: أسطورة الدوري الإنجليزي

لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي وصل إلى 653 مباراة، وبدأ باري مسيرته مع أستون فيلا عام 1998 كبديل، ولم يتوقع أحد أنه سيستمر في الملاعب لأكثر من 20 عاماً.

BRIGHTON, ENGLAND - AUGUST 31: James Milner of Brighton & Hove Albion runs with the ball during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Manchester City at Amex Stadium on August 31, 2025 in Brighton, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
جيمس ميلنر توهج مع ليفربول ولكن كتب التاريخ مع برايتون (غيتي إيميجز)

جيمس ميلنر: قلب ليفربول النابض

الدولي الإنجليزي وصل إلى 650 مباراة، شهدت مسيرته توهجاً لافتاً مع نادي ليفربول ولكنه وصل إلى المركز الثاني في الترتيب في يناير/ كانون الثاني 2024 تحت ألوان نادي برايتون.

MORECAMBE, ENGLAND - APRIL 21: Salford City director of football Ryan Giggs looks on during the Sky Bet League Two match between Morecambe and Salford City at Mazuma Stadium on April 21, 2025 in Morecambe, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)
يشغل جيجز حاليا منصب المدير الرياضي لنادي سالفورد (غيتي)

رايان جيجز: أسطورة مانشستر يونايتد

الدولي الويلزي خاض 632 مباراة، نجح خلال مسيرته في إحراز 13 لقباً للدوري مع مانشستر يونايتد، وهو اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ البريمرليغ بـ 407 انتصارات.

BIRMINGHAM, ENGLAND - JANUARY 04: Frank Lampard, Manager of Coventry City, applauds the fans after the Sky Bet Championship match between Birmingham City and Coventry City at St Andrew’s at Knighthead Park on January 04, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)
فرانك لامبارد يشغل حالياً منصب المدير الفني لنادي كوفنتري سيتي الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية (غيتي)

فرانك لامبارد: نجم الإبداع الهجومي

بدأ رحلته في الدوري في 31 يناير/كانون الثاني 1996 مع وست هام كبديل، على مدار مسيرته سجل 177 هدفًا مع وست هام، تشيلسي، ومانشستر سيتي وأنهى مشواره موسم 2014-2015 وفي رصيده 609 مباريات.

25 FEB 1995: GOALKEEPER DAVID JAMES OF LIVERPOOL IN ACTION DURING A PREMIERSHIP MATCH AGAINST SHEFFIELD WEDNESDAY AT HILLSBOROUGH. LIVERPOOL WON THE GAME 2-1. Mandatory Credit: Shaun Botterill/ALLSPORT
لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم منذ عام 1997 وحتى عام 2010، وشارك معهم في 53 مباراة (غيتي)

ديفيد جيمس: أسطورة المرمى

خاض حارس مرمى الأسود الثلاث، 572 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ليفربول، أستون فيلا، وست هام، مانشستر سيتي، وبورتسموث، وحافظ على نظافة شباكه في 169 منها.

1992: Gary Speed of Leeds celebrates Leeds'' first goal during the European Cup first round second leg match against Stuttgart at Elland Road in Leeds, England. Leeds won the match 4-1. Mandatory Credit: Mike Hewitt/Allsport
غاري سبيد استلم تدريب منتخب ويلز في ديسمبر/كانون الأول 2010 (غيتي)

غاري سبيد: قائد مثابر

خاض الدولي الويلزي سبيد 535 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ليدز يونايتد، إيفرتون، نيوكاسل، وبولتون، كان هدافًا بارعًا ورحل مبكرًا عن العالم عن عمر 42 عامًا في حادثة قيل أنها انتحار حيث وجد مشنوقا في شقته.

2 Sep 1996: Emile Heskey of Leicester in action during the FA Carling Premier league match against Sheffied Wednesday at Hillsborough in Sheffield. Mandatory Credit: Clive Brunskill/Allsport
إيميل هيسكي لاعب كرة قدم إنجليزي سابق لعب في مركز المهاجم كما يجيد اللعب في مركز الجناح (غيتي إيميجز)

إيميل هيسكي: الدبابة البشرية

لعب هيسكي لنوادٍ عدة في الدوري الإنجليزي أبرزها ليفربول ووصل إلى 516 مباراة في الإجمال سجل خلالها 110 أهداف وقدم 53 تمريرة حاسمة.

13 Sep 1998: Mark Schwarzer of Middlesbrough in action during the FA Carling Premiership match against Tottenham Hotspur at White Hart Lane in London, England. Middlesbrough won the game 3-0. Mandatory Credit: Steve Powell /Allsport
لعب الحارس الأسترالي الأسطوري مارك شوارزر 109 مباريات دولية مع منتخب أستراليا (غيتي)

مارك شوارزر: الأجنبي المميز

الحارس الأسترالي مارك شوارز خاض 514 مباراة، معظمها مع ميدلزبره وفولهام، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يتجاوز 500 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

9 Oct 1998: Portrait of Jamie Carragher of England before the European Championship U21 qualifier against Bulgaria at Upton Park in London. Mandatory Credit: Clive Mason /Allsport
جيمي كاراغر بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليفربول في عام 1996، واستمر لاعبًا في هذا الفريق حتى 2013 (غيتي )

جيمي كاراغر: عميد ليفربول

خاض 508 مباراة مع ليفربول، بدءًا من فترة روي إيفانز واستمر في النجاحات تحت جيرارد هوليير ورفايل بينيتيز، ورغم سجله الطويل إلا  أنه لم يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

21 Dec 1996: Phil Neville of Manchester United in action at the Premier League game against Sunderland at Old Trafford. Manchester United won 5-0. Mandatory credit: Mark Thompson/Allsport
فيل نيفيل توجه إلى التدريب وعمل في فترة ما مساعدا لشقيقه غاري نيفيل في نادي فالنسيا (غيتي)

فيل نيفيل: لاعب الخبرة

خاض 505 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على شقيقه غاري بـ105 مباريات، سجل 9 أهداف وقدم 25 تمريرة حاسمة وامتدت أغلب مسيرته مع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد.

القائمة الكاملة لأكثر 20 لاعبا من حيث عدد المشاركات في البريميرليغ:

  • غاريث باري – 653 مباراة.
  • جيمس ميلنر – 650 مباراة.
  • رايان جيجز – 632 مباراة.
  • فرانك لامبارد – 609 مباراة.
  • ديفيد جيمس – 572 مباراة.
  • غاري سبيد – 535 مباراة.
  • إميل هيسكي – 516 مباراة.
  • مارك شوارزر – 514 مباراة.
  • جيمي كاراجر – 508 مباراة.
  • فيل نيفيل – 505 مباراة.
  • ريو فيرديناند – 504 مباراة.
  • ستيفن جيرارد – 504 مباراة.
  • سول كامبل – 503 مباراة.
  • بول سكولز – 499 مباراة.
  • جيرمين ديفو – 496 مباراة.
  • جون تيري – 492 مباراة.
  • واين روني – 491 مباراة.
  • أشلي يونغ – 485 مباراة.
  • مايكل كاريك – 481 مباراة.
  • سيلفان ديستان – 469 مباراة.
المصدر: الصحافة البريطانية

