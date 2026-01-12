شهد الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة من أساطير كرة القدم الذين تركوا بصماتهم على الملاعب. من لاعبين مبدعين وصناع ألعاب، إلى مهاجمين وحراس مرمى أسطوريين، هؤلاء النجوم لم يكتفوا بتقديم الأداء المميز، بل حطموا الأرقام القياسية واستمروا في المشاركة بشكل مستمر على مدار عقود.

أكثر اللاعبين ظهورا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

غاريث باري: أسطورة الدوري الإنجليزي

لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي وصل إلى 653 مباراة، وبدأ باري مسيرته مع أستون فيلا عام 1998 كبديل، ولم يتوقع أحد أنه سيستمر في الملاعب لأكثر من 20 عاماً.

جيمس ميلنر: قلب ليفربول النابض

الدولي الإنجليزي وصل إلى 650 مباراة، شهدت مسيرته توهجاً لافتاً مع نادي ليفربول ولكنه وصل إلى المركز الثاني في الترتيب في يناير/ كانون الثاني 2024 تحت ألوان نادي برايتون.

رايان جيجز: أسطورة مانشستر يونايتد

الدولي الويلزي خاض 632 مباراة، نجح خلال مسيرته في إحراز 13 لقباً للدوري مع مانشستر يونايتد، وهو اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ البريمرليغ بـ 407 انتصارات.

فرانك لامبارد: نجم الإبداع الهجومي

بدأ رحلته في الدوري في 31 يناير/كانون الثاني 1996 مع وست هام كبديل، على مدار مسيرته سجل 177 هدفًا مع وست هام، تشيلسي، ومانشستر سيتي وأنهى مشواره موسم 2014-2015 وفي رصيده 609 مباريات.

ديفيد جيمس: أسطورة المرمى

خاض حارس مرمى الأسود الثلاث، 572 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ليفربول، أستون فيلا، وست هام، مانشستر سيتي، وبورتسموث، وحافظ على نظافة شباكه في 169 منها.

غاري سبيد: قائد مثابر

خاض الدولي الويلزي سبيد 535 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ليدز يونايتد، إيفرتون، نيوكاسل، وبولتون، كان هدافًا بارعًا ورحل مبكرًا عن العالم عن عمر 42 عامًا في حادثة قيل أنها انتحار حيث وجد مشنوقا في شقته.

إيميل هيسكي: الدبابة البشرية

لعب هيسكي لنوادٍ عدة في الدوري الإنجليزي أبرزها ليفربول ووصل إلى 516 مباراة في الإجمال سجل خلالها 110 أهداف وقدم 53 تمريرة حاسمة.

مارك شوارزر: الأجنبي المميز

الحارس الأسترالي مارك شوارز خاض 514 مباراة، معظمها مع ميدلزبره وفولهام، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يتجاوز 500 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جيمي كاراغر: عميد ليفربول

خاض 508 مباراة مع ليفربول، بدءًا من فترة روي إيفانز واستمر في النجاحات تحت جيرارد هوليير ورفايل بينيتيز، ورغم سجله الطويل إلا أنه لم يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فيل نيفيل: لاعب الخبرة

خاض 505 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على شقيقه غاري بـ105 مباريات، سجل 9 أهداف وقدم 25 تمريرة حاسمة وامتدت أغلب مسيرته مع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد.

القائمة الكاملة لأكثر 20 لاعبا من حيث عدد المشاركات في البريميرليغ:

غاريث باري – 653 مباراة.

جيمس ميلنر – 650 مباراة.

رايان جيجز – 632 مباراة.

فرانك لامبارد – 609 مباراة.

ديفيد جيمس – 572 مباراة.

غاري سبيد – 535 مباراة.

إميل هيسكي – 516 مباراة.

مارك شوارزر – 514 مباراة.

جيمي كاراجر – 508 مباراة.

فيل نيفيل – 505 مباراة.

ريو فيرديناند – 504 مباراة.

ستيفن جيرارد – 504 مباراة.

سول كامبل – 503 مباراة.

بول سكولز – 499 مباراة.

جيرمين ديفو – 496 مباراة.

جون تيري – 492 مباراة.

واين روني – 491 مباراة.

أشلي يونغ – 485 مباراة.

مايكل كاريك – 481 مباراة.

سيلفان ديستان – 469 مباراة.