الأردن ضد قرغيزستان في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يتطلع المنتخب الأردني إلى حسم بطاقة تأهله إلى دور الثمانية حين يلتقي، اليوم الاثنين، نظيره قرغيزستان في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا لأقل من 23 عاماً 2026.

ويدخل المنتخب الأردني هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه المثير على السعودية بعد عودة قوية.

أما منتخب قرغيزستان، فقد باتت آماله صعبة للغاية في التأهل، عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام السعودية وفيتنام، ومع ذلك، شدد المدرب إيدمار لاسيردا على أن فريقه سيخوض مباراته الأخيرة بكامل الالتزام.

وتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الأردن والسعودية، في حين لا زال رصيد قرغيزستان خالياً من النقاط.

موعد مباراة الأردن ضد قرغيزستان في بطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاماً

تقام مباراة الأردن ضد قرغيزستان، اليوم الاثنين 12 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تنطلق صافرة مباراة الأردن قرغيزستان عند الساعة 07:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد قرغيزستان

تذاع مباراة الأردن ضد قرغيزستان عبر قناة beIN Sports 6 HD الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا لأقل من 23 عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.