مهاجم نيجيريا يحتفل بهدفه في مرمى الجزائر على طريقة لومومبا

خطف أكور أدامز مهاجم منتخب نيجيريا الأنظار بطريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وقاد أدامز "النسور الخضراء" لتخطي عقبة "محاربي الصحراء" في ربع نهائي النسخة الـ35 من كأس أفريقيا، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش وانتهت بفوز نيجيريا 2-0.

وأحرز أدامز الهدف الثاني لنيجيريا بعد تمريرة جميلة من فيكتور أوسيمين، وضعته في مواجهة مباشرة مع لوكا زيدان حارس الجزائر، قبل أن يتخطاه ويضع الكرة في الشباك الخالية.

واحتفل أدامز (25 عاما) بهذا الهدف بالوقوف وذراعه مرفوعة، على طريقة المشجع الكونغولي الذي ذاع صيته خلال البطولة الحالية على المدرجات.

وحرص المشجع الكونغولي واسمه ميشال كوكا مبولادينغا، خلال مباريات منتخب بلاده على الوقوف ساكنا على المدرجات وبذراعٍ مفتوحة، تكريما للبطل الشعبي في بلاده باتريس لومومبا.

وانتشرت صورة احتفال أدامز على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة من المتابعين.

وظهر أدامز مع منتخب بلاده في هذه البطولة بـ5 مباريات ساهم فيها بـ4 أهداف (سجل 2 وصنع مثلهما)، وجميعها في الأدوار الاقصائية ضد موزمبيق والجزائر على التوالي.

وضرب المنتخب النيجيري موعدا ناريا مع نظيره المغربي مستضيف البطولة، في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لكأس أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

ويسعى المنتخب النيجيري إلى تجاوز عقبة المغرب وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، عقب خسارته نهائي النسخة الماضية أمام كوت ديفوار.

ولن تكون مهمة "النسور الخضراء" سهلة على الإطلاق، إذ تصطدم برغبة جارفة من قبل المغرب بالفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخهم، على اعتبار أن البطولة حالية تُقام على أرضهم وبين جماهيرهم.