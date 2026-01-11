نستعرض مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم المقامة في المغرب، وقنوات البث المباشر الناقلة لها.

وتأهلت منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا إلى نصف النهائي، الذي سيُقام يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني:

مصر ضد السنغال، الساعة السادسة مساء 19:00 بتوقيت مصر، والخامسة 18:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (20:00 بتوقيت السعودية وقطر).

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

المغرب ضد نيجيريا، الثامنة 21:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة التاسعة مساء 22:00 بتوقيت مصر (23:00 بتوقيت السعودية وقطر).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد نيجيريا

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

نتائج مباريات الدور ربع النهائي (دور الـ8) في كأس الأمم الأفريقية 2025:

المغرب ضد الكاميرون: 2-0

السنغال ضد مالي: 1-0

نيجيريا ضد الجزائر: 2-0

مصر ضد كوت ديفوار: 3-2

نتائج مباريات ثمن النهائي (دور الـ16) في كأس الأمم الأفريقية 2025:

السنغال ضد السودان: 3-1

مالي ضد تونس: 1-1 (3-2 بركلات الترجيح)

المغرب ضد تنزانيا: 1-0

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون: 1-2

مصر ضد بنين: 3-1

نيجيريا-موزمبيق: 4-0

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية: 1-0

كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو: 3-0

وستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية يوم 18 يناير الجاري.