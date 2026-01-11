موعد مباريات كأس السوبر القطري الإماراتي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر القطري الإماراتي طرح تذاكر النسخة الثالثة من المسابقة، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة أربعة أندية من قطر والإمارات، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتتضمن بطولة السوبر القطري الإماراتي في نسختها الثالثة إقامة أربع مباريات تجمع بين فرق قطرية وإماراتية، للتنافس على أربعة ألقاب مختلفة، هي كأس السوبر ودرع التحدي ودرع السوبر وكأس التحدي، في حدث كروي مرتقب يجمع بين نخبة الأندية في البلدين.

جدول مباريات كأس السوبر القطري الإماراتي

الخميس 22 يناير/كانون الثاني الجاري: تقام المباراة الأولى على لقب كأس السوبر بين الغرافة القطري والشارقة الإماراتي على ملعب ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق المواجهة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودي، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

الجمعة 23 يناير/كانون الثاني الجاري: تقام المباراة الثانية على لقب درع السوبر بين الدحيل القطري والوحدة الإماراتي على ملعب آل نهيان في أبوظبي، وتنطلق المواجهة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودي، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

السبت 24 يناير/كانون الثاني: تقام المباراة الثالثة على لقب درع السوبر بين السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

الأحد 25 يناير/كانون الثاني: تقام المباراة الرابعة والأخيرة على لقب كأس التحدي، والتي تجمع بين الأهلي القطري والجزيرة الإماراتي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، في نفس التوقيت المعتمد لبقية المباريات.

وتحظى بطولة السوبر القطري الإماراتي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرا لما تمثله من فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، وإتاحة الاحتكاك القوي بين أندية تمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات على المستويين المحلي والقاري.