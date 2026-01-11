يقترب مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من إزاحة أليكس فيرغسون عن عرش أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم، بفضل إنفاقه الضخم في سوق الانتقالات الذي أتاح له استقطاب العديد من المواهب الكروية.

ويتصدر المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ قائمة المدربين الأكثر إنفاقًا في تاريخ كرة القدم. غوارديولا، الذي قاد برشلونة إلى تحقيق السداسية التاريخية في عام 2009، ثم قاد مانشستر سيتي للفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، وجعله الفريق الوحيد الذي يحرز أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

وبعد تعاقده مع أنطوان سيمينيو من بورنموث مقابل 72 مليون يورو، تجاوز غوارديولا حاجز الملياري يورو في الإنفاق على صفقات الانتقال مع مانشستر سيتي وحده.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt)، فقد استثمر غوارديولا منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في عام 2016، ما يقدر بمليارين وثلاثة ملايين يورو لاستقدام 66 لاعبًا.

أكثر المدربين إنفاقا في تاريخ كرة القدم

1-بيب غوارديولا: ملياران و3 ملايين يورو.

2-دييغو سيميوني: مليار و217 مليون يورو.

3-أنطونيو كونتي: مليار و188 مليون يورو.

4-توماس توخيل: مليار و166 مليون يورو.

5-ماسيميليانو أليغري: مليار و162 مليون يورو.

6-أوناي إيمري: مليار و113 مليون يورو.

7-ميكيل أرتيتا: مليار و86 مليون يورو.

8-إريك تين هاغ: مليار يورو.

9-إيدي هاو: مليار و8 ملايين يورو.

10-نونو إسبيريتو سانتو: 985 مليون يورو.

خلال فترة تدريبه لبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، تصدر غوارديولا أيضاً قائمة المدربين الأكثر إنفاقاً على التعاقدات مع اللاعبين عبر التاريخ بمليارين و58 مليون يورو. يليه جوزيه مورينيو (مليار و720 مليون يورو)، وماسيمليانو أليغري ( مليار و600 مليون يورو)، وكارلو أنشيلوتي (مليار و560 مليون يورو)، ودييغو سيميوني. (مليار و550 مليون يورو).

أغلى صفقات غوارديولا

جاك غريليش (مانشستر سيتي – 2021): 117.5 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2021): 117.5 مليون يورو. يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي – 2023): 90 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2023): 90 مليون يورو. عمر مرموش (مانشستر سيتي – 2025): 75 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2025): 75 مليون يورو. أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي – 2026): 72 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2026): 72 مليون يورو. روبن دياز (مانشستر سيتي – 2020): 71.6 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2020): 71.6 مليون يورو. رودري (مانشستر سيتي – 2019): 70 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2019): 70 مليون يورو. زلاتان إبراهيموفيتش (برشلونة – 2009): 69.5 مليون يورو.

(برشلونة – 2009): 69.5 مليون يورو. رياض محرز (مانشستر سيتي – 2018): 67.8 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2018): 67.8 مليون يورو. إيمريك لابورت (مانشستر سيتي – 2018): 65 مليون يورو.

(مانشستر سيتي – 2018): 65 مليون يورو. جواو كانسيلو (مانشستر سيتي / 2019): 65 مليون يورو.

تبريرات غواردويلا

عندما سُئل عما إذا كان سيمينيو سيكون آخر صفقات السيتي في فترة الانتقالات الشتوية أجاب غوارديولا "لا أعرف. لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

لكن "الفيلسوف" دافع عن إنفاق السيتي بسخرية "أريد فقط أن أقول لصديقي ميكيل أرتيتا إنه إذا فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكون ذلك بسبب الإنفاق فقط، وليس بسبب العمل الجاد. وإذا فاز آرني سلوت باللقب مرة أخرى، فسيكون ذلك لأنه أنفق الكثير من المال، أليس كذلك؟".

وأضاف "الأمر لا يقتصر على مانشستر سيتي فقط، أليس كذلك؟ الجميع يفعل ذلك. "وتابع "انظروا، لسنوات عديدة، كل نادٍ فعل ما أراد! لذا كل ما يمكنني قوله هو أنهم كانوا أذكياء، أنفقوا ما اعتقدوا أنهم قادرون عليه للمنافسة ضد الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أوروبا".

وتابع غوارديولا الذي يثق في تحويل الملايين المستثمرة إلى ألقاب في نهاية الموسم "لقد جنوا فوائد هائلة من الأكاديمية أيضا، كول بالمر، إبراهيم دياز، روميو لافيا، جافين بازونو، جيمس ترافورد، العديد من اللاعبين الذين يلعبون الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإنجليزية تخرجوا من هنا، الأكاديمية تعمل بشكل ممتاز".