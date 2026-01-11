مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته في "أولد ترافورد"

ودع فريق مانشستر يونايتد منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مبكرا، بالخسارة أمام ضيفه برايتون بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الدور الثالث للمسابقة.

وبهذه الخسارة، لم يتبق لمانشستر يونايتد سوى إكمال مشاركته بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يبتعد فيه عن المنافسة على اللقب، بعدما خرج في وقت مبكر أيضا من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تقدم بريان غرودا لصالح برايتون في الدقيقة 12، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وضاعف داني ويلبيك النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64، بتسديدة بالقدم اليسرى، بعد تمريرة من غرودا.

وحاول مانشستر يونايتد العودة للمباراة لينجح في تقليص الفارق في الدقيقة 85، عبر السلوفيني بينيامين سيسكو، برأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها البرتغالي برونو فيرنانديز.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب الصاعد شيا لايسي، لاعب مانشستر يونايتد، في الدقيقة 89، للإنذار الثاني بعد تدخله القوي على الدولي التركي فردي كادي أوغلو، عقب إنذار تلقاه قبل دقائق قليلة.

وفي مباريات أخرى، فاز ويستهام يونايتد على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 2-1، بينما تأهل وست بروميتش على منافسه سوانزي سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 2-2.

وتأهل أرسنال على حساب بورنموث بنتيجة 4-1، كما صعد ليدز على حساب ديربي كاونتي بنتيجة 3-1.