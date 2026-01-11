مانشستر سيتي يرحب بمهاجمه سيمينيو بطريقة فريدة

رحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنجمه الجديد الغاني أنطوان سيمينيو، بطريقة خاصة وبنوع مختلف من فن الرسم، احتفاء بقدومه إلى النادي منتقلا من بورنموث الإنجليزي.

وشارك مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية على المنصات، اليوم الأحد، مقطعا مصورا للفنان “أليكس بيتر إيدوكو” يرسم سيمينيو بأدوات مختلفة ولكن بطريقة احترافية وملامح دقيقة جدا للجناح الغاني، معلقا عليه "مرحبا بك في مانشستر سيتي، أنطوان سمينيو".

وكان سيمينيو قد افتتح سجله التهديفي مع الفريق السماوي بعد يوم واحد فقط من إعلان انضمامه إليه، وسجل أمس السبت هدفا في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 10-1 على خصمه إكستير، في الدور الثالث لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.