قيمة لوكا زيدان السوقية تتضاعف ويتلقى عرضا احترافيا رغم الخروج الأفريقي

أثار لوكا زيدان حارس مرمى الجزائر اهتمام الأندية الأوروبية بعد تألقه مع "الخضر" في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن دينامو زغرب كبير الأندية الكرواتية وأكثرها شعبية أبدى اهتماما جديا في التعاقد مع زيدان (27 عاما) في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

لوكا زيدان يتلقى عرضا مغريا

وأشارت إلى أن المفاوضات بين دينامو زغرب ونظيره غرناطة الإسباني الذي يلعب زيدان في صفوفه، لا تزال في مراحلها الأولية.

وأبدى دينامو زغرب استعداده لضم لوكا زيدان "فورا" في صفقة تبلغ مليوني يورو (نحو 2.14 مليون دولار)، وهي 3 أضعاف القيمة التي دفعها غرناطة لمواطنه إيبار صيف عام 2024 للحصول على خدمات حارس المرمى الجزائري وفق الصحيفة ذاتها.

وإن تمت الصفقة فإن لوكا زيدان سيلتحق بمواطنيه إسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار اللذين يلعبان في صفوف دينامو زغرب، وهو "ما قد يسهل اندماجه مع الفريق في منتصف الموسم".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة ستمنح غرناطة دفعة اقتصادية مهمة خاصة وأن النادي الأندلسي يعاني من مشاكل مالية، رغم أنها قد تضعفه على الصعيد الرياضي وستدفعه حتما للتفكير في التعاقد مع حارس آخر.

ومثّل لوكا زيدان منتخب الجزائر للمرة الأولى يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وذلك في المباراة ضد أوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومنذ ذلك التاريخ شارك في 5 مباريات دولية خرج بشباك نظيفة من 3 منها، وقد أصبح لاحقا الحارس الأساسي للجزائر.

تألق زيدان في كأس أفريقيا

وحرس لوكا زيدان مرمى الجزائر في 4 مباريات من أصل 5 لمحاربي الصحراء في كأس أفريقيا 2025، قبل أن يودّع الفريق البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة 0-2 من نيجيريا.

وخلال البطولة اهتزت شباك زيدان مرتين فقط وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات، علما بأنها أول بطولة دولية كبرى يشارك فيها اللاعب.

وبدأ لوكا زيدان مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد عام 2014، وتدرّج في فئاته السنية وصولا إلى الفريق الأول الذي شارك معه في مباراتين فقط قبل خروجه إلى راسينغ سانتادير على سبيل الإعارة، وبعد عودته انضم إلى رايو فاليكانو عام 2020 في صفقة انتقال حر.

كما مثّل لوكا وهو ابن أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، فريق إيبار قبل انتقاله إلى فريقه الحالي غرناطة.