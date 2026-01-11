"سأموت خلال أيام".. لاعب تشلسي يفاجئ عالم كرة القدم

أثار لاعب كرة القدم السابق موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف في منشور شاركه بحسابه الرسمي عن قرب وفاته.

وأكد البلجيكي لاميشا موسوندا (33 عاما) لاعب تشلسي الأسبق الذي اعتزل عام 2020، أنه مريض للغاية ولا يتوقع أن يعيش طويلا.

"سأموت خلال أيام"

ونشر موسوندا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام "بينما أدرك أن أمامي بضعة أيام فقط، أدرك أيضا أن كثيرين كانوا إلى جانبي، وسأظل أعتز بالذكريات دائما".

وأضاف "كانت السنتان الأخيرتان صعبتين ومرهقتين للغاية بالنسبة لي. بحزن شديد أُعلن أنني أُناضل لاستعادة صحتي وهو ما يفسّر غيابي عن شبكات التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن وضعي الصحي حرج وأنا الآن أقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة".

وختم موسوندا "ستكون مساعدتكم وصلواتكم عونا كبيرا لي في هذه الفترة. أسرتي وأنا نقاتل ولن أستسلم حتى آخر نفس لي".

موجة تعاطف مع لاعب تشلسي السابق

وفجّر هذا المنشور سيلا من رسائل الدعم تلقاها موسوندا من أصدقائه وعائلته، وهو ما دفعه لاحقا إلى مشاركة منشور آخر شكر فيه كل من سانده.

وقال موسوندا في منشوره الثاني "لم أتخيّل يوما أن أحظى بهذا القدر من الدعم. لقد تلقيت الكثير من الرسائل المؤثرة من زملائي ومدربي وحتى من وسائل الإعلام. علّمني ذلك أننا قد نُنظر إلى بعضنا كمنافسين لكننا في النهاية نتعامل بوعي إنساني إلى أمور أخرى.

وتابع "آمل أن أكون وسيلة تُلهم الناس للاتحاد. سأكون سعيدا بالقيام بهذا الدور، لقد أظهر لنا التاريخ أن الجماهير الرياضية يعشقون العودة بعد المحن. أود أن أشكر عائلتي، الجماهير، زملائي في الدراسة، مدربي، اللاعبين، وكثيرين غيرهم حتى منافسون سابقون تواصلوا معي. شكرا للجميع على دعمكم".

وختم موسوندا "الله وكل رسائل الدعم منكم ما تزال تمنحني القوة".

مسيرة موسوندا

وانضم موسوندا إلى تشلسي عام 2012 قادما من أندرلخت، وقضى عامين مع فرق الشباب في "البلوز" وتُوج معه بلقب الدوري الإنجليزي للشباب موسم 2013-2014، قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بصفوف ميشلين.

وخاض موسوندا تجارب احترافية مع أندية إسبانية من الدرجات الدنيا مثل ياغوستيرا وبالاموس، وختم مسيرته مع مازيمبي الكونغولي.

وعلى الصعيد الدولي خاض موسوندا 9 مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما.

وإلى جانب الدوري الإنجليزي للشباب فاز موسوندا بلقب وحيد في الدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2011-2012 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ولدى موسوندا شقيقين، أصغرها تشارلي (29 عاما) وخاض سابقا 7 مباريات مع الفريق الأول لتشلسي و8 مباريات مع سلتيك الأسكتنلدي على سبيل الإعارة، أما شقيقه الآخر تيكا فقد اعتزل واتجه إلى مجال اكتشاف المواهب وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.